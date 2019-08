Ormai i telespettatori di Canale 5 potranno finalmente da domano lunedì 26 agosto vedere le nuove puntate della soap Il Segreto. Come sempre la puntata andrà in onda su Canale 5. Stando alle anticipazioni nelle prossime puntate vedremo Fe lasciare il piccolo paese di Puente Viejo in quanto finge la sua morte aiutata dal suo amato Mauricio. Nel frattempo vedremo anche Alvaro Fernandez avere una lite alquanto brusca con Isaac, discussione nata dopo il bacio dato a Elsa Laguna.

Spoiler, Il Segreto dal 26 al 30 agosto: Mauricio annuncia la morte della sua amata Fe

Lo spoiler che riguarda le prossime puntate della soap Il Segreto ci rivela che Antolina avrà dei seri dubbi su Isaac non appena lo vedrà parlare con uno sconosciuto. Le trame delle puntate de Il Segreto che vanno dal 26 al 30 agosto 2019 ci rivelano che Mauricio porterà Fe al dispensario in quanto dovrà curare la ferita avuto dopo la colluttazione con Faustino.

Nello stesso tempo Carmelo e Don Berengario si metteranno in accordo per dare la stessa testimonianza sulla morte di Molero. Ritornando sulla questione di Fe le anticipazioni de Il Segreto ci rivelano che Mauricio tornerà in paese da dispensario facendo sapere a tutti che la sua amata Fe è morta. Dopo aver appreso la notizia Meliton vuole avvertire la guardia civile. Mauricio rifiuterà l'aiuto di Meliton in quanto vuole dare una degna sepoltura alla sua amata. Saul appena appresa la notizia della morte di Fe cade nello sconforto in quanto non sa come dirlo a Julieta che era una carissima amica di Fe.

Il Segreto, trame prossima settimana: Alvaro bacia Elsa

I telespettatori di Canale 5 che seguono la soap Il Segreto si accorgeranno nelle puntate che andranno in onda dal 26 al 30 agosto 2019 che Fe ha solo finto la sua morte. Infatti stando alle anticipazioni e agli spoiler della soap, il certificato che ha rilasciato Alvaro è del tutto falso, è stato fatto solo per poter permettere alla donna di lasciare il piccolo paesino di Puente Viejo.

Inoltre tutti gli amici di Fe Perez verranno messi a conoscenza della finte morte della donna prima di procedere con il finto rito funebre. Raimundo consiglierà alla Perez di raggiungere Rosario e Prado in America. Fe deciderà di partire cercando di convincere il suo amato Mauricio ad seguirlo. Intanto Fe darà indicazioni precise a Matias e Marcela di mettere in vendita la sua enoteca.

Tornando alla vicenda Alvaro e Elsa, le anticipazioni ci rivelano che i due si baceranno appassionatamente, ma che non vi sarà ancora una relazione vera e propria.

Le ultime anticipazioni della soap Il Segreto che riguardano la settimana che va dal 26 al 30 agosto ci rivelano che Adela e Irene faranno uscire di casa Julieta.