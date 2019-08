Il mese di agosto coinciderà con le vacanze di Beautiful in Italia, dato che la soap andrà in pausa dal 5 agosto e tornerà su Canale 5 solo lunedì 26. Le tre settimane di interruzione coincideranno, però, con delle trame incredibilmente succose negli Stati Uniti dove terranno banco le conseguenze della scoperta relativa a Beth Spencer: le indagini di Liam e Wyatt, nonché le parole del piccolo Douglas, hanno sancito la svolta alla questione che teneva banco fin dall'inizio del 2019.

Ma cosa accadrà quando tutti scopriranno la verità? Le anticipazioni americane sulle puntate in onda dal 12 al 16 agosto confermano che Flo dovrà fare ben presto i conti con le conseguenze delle sue azioni, trovandosi ad affrontare la rabbia della famiglia Logan. Non solo: anche il suo rapporto con Wyatt ne uscirà irrimediabilmente compromesso.

Anticipazioni Beautiful: Steffy capisce di dover restituire Phoebe

La scoperta della vera identità di Phoebe sarà un duro colpo per Steffy, che ama la bambina come una figlia naturale.

Le anticipazioni di Beautiful delle puntate in onda dal 12 al 16 sottolineano che la Forrester si renderà conto di dover restituire la bambina a Hope, che di certo non vorrà stare lontana da lei neppure per un secondo. E questa consapevolezza non resterà priva di conseguenze: Steffy e Hope si troveranno così a fare i conti con delle diverse vedute sulla questione, fatto che porterà a nuove discussioni anche tra Brooke e Ridge.

Se la prima sosterrà i desideri della figlia, il secondo si sentirà male per le sofferenze che ora dovrà affrontare Steffy. Nel frattempo, Thomas non sembrerà disposto a perdere la moglie ed elaborerà una strategia per tenerla legata a sé.

Trame americane Beautiful: la famiglia Logan affronta Flo

Proseguendo con le anticipazioni americane di Beautiful di metà agosto, Wyatt racconterà a Sally le bugie di Flo e si scuserà con lei per averla lasciata per una motivazione poco importante (alcuni messaggi scambiati con Wyatt).

Lo Spencer resterà fermo nella decisione di chiudere ogni rapporto con la Fulton, troppo scosso per il crudele piano orchestrato da lei e Reese. Ma non sarà questo l'unico problema che Flo dovrà affrontare. La famiglia Logan, infatti, sarà furiosa nei suoi confronti. Sarà soprattutto Hope a rivolgere la sua rabbia verso di lei, mentre Brooke, Donna e Katie non potranno credere che Shauna abbia sostenuto la figlia in questo drammatico segreto.

Secondo gli spoiler del 12-16 agosto, le due Fulton riusciranno ad introdursi di nascosto nella proprietà di Brooke per raccontare le loro ragioni e cercare di ottenere il perdono dalle proprie parenti. Lo otterranno? Gli sviluppi della vicenda restano ancora top secret ma l'intervento del detective Sanchez lascia in ogni caso presagire a delle conseguenze legali per una o più persone coinvolte in questa triste storia.