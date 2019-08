Lunedì 16 settembre inizierà la nuova stagione del dating show di Mediaset Uomini e Donne, anche se le registrazioni inizieranno molto probabilmente a partire dalla fine del mese di agosto. Manca poco dunque per scoprire chi saranno i protagonisti di questa nuova edizione, se ci saranno volti nuovi oppure no. Dopo l'avventura a Temptation Island infatti, potremo vedere David Scarantino e Cristina Incorvaia come protagonisti all'interno dello studio di Maria de Filippi, assieme a Stefano Torrese e Pamela Berretta.

I due infatti si sono lasciati lo scorso mese di maggio e probabilmente potrebbero entrare a far parte del programma.

Tra i tanti dubbi su chi parteciperà quest'anno, sappiamo per certo che la dama torinese Gemma Galgani tornerà come tronista del trono over, ma senza il suo cavaliere Mario.

Uomini e Donne anticipazioni: il ritorno di Gemma Galgani senza Mario

L'ultima edizione del trono over di Uomini e donne si era conclusa con Gemma che aveva avviato una conoscenza con il corteggiatore Mario, dopo la disastrosa avventura con Rocco Fredella.

In molti sul web avevano iniziato a pensare che la dama torinese era riuscita a trovare finalmente l'amore. Ciò nonostante, dopo che le telecamere del dating show si sono spente, pare che i due non si siano più frequentati durante l'estate.

Durante questo periodo infatti, Gemma ha pubblicato solamente foto in cui è sola, e nessuna foto assieme al suo compagno. Inoltre non ha mai menzionato Mario nelle sue Instagram Stories e tutto ciò ha lasciato presagire al fatto che la dama torinese sia nuovamente alla ricerca dell'amore.

Giorgio Manetti insieme a Gemma nella prossima stagione di Uomini e Donne (Rumors)

Gemma Galgani sui social ha pubblicato un post dove afferma che bisogna reagire alle situazioni che affrontiamo tutti i giorni. Ciò nonostante nessuno sa quale sia il metodo migliore per farlo. Di conseguenza ci saranno sempre momenti di felicità alternati a momenti di tristezza e di paura. Sembra quindi che Gemma con questo post lasci intendere che la sua storia con Mario si sia conclusa e che tornerà come tronista nella prossima edizione di Uomini e Donne, per la felicità dell'opinionista e storica rivale Tina Cipollari.

Ciò nonostante questa volta potrebbe trovarsi di fronte una vecchia conoscenza. Giorgio Manetti, ex corteggiatore della Galgani, ha pubblicato un post su Instagram dove annunciava una sorpresa per il mese di settembre.

Il "Gabbiano" forse potrebbe riferirsi al fatto che prenderà parte come giudice alla trasmissione "La pupa e il secchione", in onda dopo ben nove anni di assenza. Non è da escludere però che Giorgio potrebbe partecipare alla prossima edizione del dating show di Mediaset.

In ogni caso, non ci resta che attendere il mese di settembre per scoprire chi parteciperà alla prossima edizione di Uomini e Donne.