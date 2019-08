Dopo il trionfo al GF 16 Martina Nasoni ha vissuto un tourbillon di emozioni. Dall’affetto del pubblico ai nuovi progetti professionali passando per le complicazioni sentimentali. La love story con Daniele Dal Moro si è definitivamente interrotta tra un’incomprensione e l’altra. Tra i due non erano mancante le discussioni anche nel corso dell’esperienza nel reality show ma, una volta lasciata la casa più spiata dagli italiani, sembrava che la relazione viaggiasse a gonfie vele.

“Litigavamo in continuazione ed è per questo che abbiamo deciso di voltare pagina. Nei giorni scorsi ho sognato che mi chiedeva scusa” - ha spiegato la ventunenne in un’intervista rilasciata al settimanale Spy.

Ora a preoccupare la ragazza dal cuore di latta è quel pacemaker con il quale ‘convive’ da quando aveva 12 anni. “Va cambiato e ammetto che questa cosa mi preoccupa” - ha riferito la Nasoni che, in attesa del nuovo intervento, sta portando avanti i suoi progetti musicali.

Martina su Dal Moro: 'Speravo andasse diversamente, discutevamo in continuazione'

Nell’intervista concessa al settimanale Spy Martina Nasoni è tornata a parlare di Daniele Dal Moro e dei motivi che hanno spinto i due giovani a decidere di troncare la relazione nata durante l’esperienza al Grande Fratello 16. “Non è accaduto nulla di grave, abbiamo compreso di essere incompatibili”. Divergenze caratteriali che si materializzavano in discussioni continue.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip Grande Fratello

La ternana ha spiegato che a volte i litigi avvenivano anche per le cose più banali. “Ad un certo punto mi sono chiesta come avrei fatto a restare al fianco di una persona con la quale discutevo sempre” - ha chiosato la ventunenne sottolineando che sono entrambi dei ‘capoccioni’.

Martina non ha nascosto la sua delusione per l’epilogo della love story con l’imprenditore veronese. “Speravo andasse diversamente” - ha aggiunto prima di rivelare di aver sognato Dal Moro. “Era venuto a chiedermi scusa ma nella realtà credo che non accadrà mai”.

La ventunenne dovrà operarsi: 'Sono preoccupata', i progetti musicali

Non solo aspetti sentimentali, Martina Nasoni ha raccontato anche dei momenti bui che ha dovuto affrontare per via della cardiopatia ipertrofica che l’ha costretta a subire un intervento quando aveva appena 12 anni per impiantare un pacemaker. Tensioni e paure che sono tornate ad assalirla da quando ha saputo che dovrà subire una nuova operazione per la sostituzione dell’apparecchio.

“Sono preoccupata perché non so come reagirà il mio corpo visto che la mia, tra l’altro, è una malformazione degenerativa”. Un momento difficile che la vincitrice sta cercando di ‘esorcizzare’ concentrandosi sui nuovi progetti lavorativi legati alla musica.

“Ho studiato canto fin da bambina ed ora mi piacerebbe intraprendere un nuovo percorso in questo settore”. Martina ha annunciato che pubblicherà sui profili social alcune cover in attesa di un brano tutto suo.

A tal riguardo la Nasoni non ha escluso la partecipazione ad Amici Vip ed ha riferito di non aver più sentito Irama. “Se non mi ha contattato avrà le sue ragioni”.