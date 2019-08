Le anticipazioni dell'episodio 5.309 della soap opera Un posto al sole, in onda su Rai 3 oggi, giovedì 1 agosto, svelano che tra le vicende principali ci sarà quella legata a Marina. La Giordano continuerà a cercare prove decisive che possano dimostrare l'innocenza del padre, affinché questi venga considerato innocente una volta per tutte dinanzi alla giustizia.

Facendo le dovute valutazioni sul caso, l'imprenditrice riterrà opportuno recarsi nel quartiere in cui è cresciuta per avere un confronto con la figlia del testimone che in sede giudiziaria ha rilasciato delle deposizioni contro il genitore della Giordano.

Adele preoccupata e impaurita dopo aver rivisto Manlio

Nell'appuntamento di giovedì 1 agosto, Adele (Sara Ricci) dovrà fare i conti con l'inizio del processo contro Manlio e sarà chiamata a mantenere la calma, anche se nel rivedere l'uomo piomberà inevitabilmente in uno stato di sconforto e preoccupazione.

Otello (Lucio Allocca), nel frattempo, farà ritorno dal motoraduno in anticipo, e quest'inattesa decisione lascerà pensare che possa essere successo qualcosa di grave, ma per fortuna non sarà così.

Puntata di venerdì 2 agosto: Renato e Nadia alle prese con un periodo di crisi

Gli spoiler dell'episodio numero 5.310 che verrà trasmesso domani, venerdì 2 agosto, riportano che Serena affiancherà Leonardo durante una gita turistica per un gruppo di cinesi. Tuttavia durante la traversata in mare ci sarà un problema alla barca a vela che rischierà di tramutarsi in tragedia. Per evitare il peggio, la signora Sartori dovrà fare squadra con Arena, e per fortuna alla fine tutto volgerà per il meglio.

Raffaele avrà la possibilità di recuperare il suo rapporto di amicizia con Arturo. Infatti il portiere sarà lieto di aver ritrovato il padre di Marina dopo molti anni, ed entrambi cercheranno di approfondire nuovamente il loro precedente legame. Intanto la Giordano continuerà ad impegnarsi strenuamente per comprovare l'innocenza del genitore, per fare in modo che questi possa essere finalmente riabilitato rispetto a quanto accaduto in passato.

Problemi in vista per la coppia formata da Renato (Marzio Honorato) e Nadia, i quali non riusciranno a superare le recenti incomprensioni. Il padre di Niko, infatti, non riuscirà a nascondere un certo fastidio verso la nuova attività balneare iniziata dalla compagna, e per questo motivo il loro rapporto entrerà nuovamente in crisi.