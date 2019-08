Le anticipazioni delle puntate della soap opera turca 'Bitter sweet - ingredienti d'amore' dal 5 al 9 agosto rivelano come proseguiranno gli scontri tra Ferit e Hakan (Necip Memili). I due rivali vorranno ottenere la custodia esclusiva del piccolo Bulut e il marito di Demet perderà il proprio auto controllo dopo che il dottor Aslan scoprirà la verità intorno all'auto all'interno della quale hanno perso la vita Demir e Zeynep.

L'imprenditore verrà a conoscenza del sabotaggio dell'automobile e vorrà trovare una soluzione per dimostrare la realtà dei fatti, a discapito di Hakan.

Le valutazioni fatte da Celal dopo la proposta di Hakan

Hakan si sentirà in pericolo e cercherà di fare leva sulla complicità di un amico per avere un incontro con un ipotetico complice. Bekir darà la possibilità all'Onder di parlare con Celal in modo da fare una proposta importante all'uomo.

Il consorte di Demet chiederà all'ex dipendente della sua azienda di farsi carico delle colpe per la morte di Demir: Hakan dimostrerà di essere pronto a dare qualsiasi cifra all'uomo, ma l'operaio sarà chiamato a fare delle valutazioni. Il marito di Demet pretenderà da Celal che dichiari di essere l'omicida di Demir, reo di averlo licenziato dalla sua azienda dopo la scoperta di piccoli furti. Hakan deciderà di mettere alla prova la moglie, fingendo di aver ucciso Salih.

Engin farà una scoperta riguardo all'omicidio dei genitori di Bulut: si accorgerà che una guardia ha visto un uomo nascondere qualcosa sotto la macchina dei due coniugi. Hakan verrà a conoscenza di questo dettaglio e deciderà di mandare Resul lontano dalla città per non destare ulteriori sospetti agli occhi dell'Aslan.

Fatos decide di rinunciare al matrimonio con Engin

Celal dovrà fare i conti con la visita di Ferit e Nazli: quest'ultima penserà all'ipotesi di un coinvolgimento di questa persona nella morte dei genitori di Bulut, ma l'Aslan e la Piran si renderanno conto dell'innocenza dell'operaio nell'assassinio di Demir e Zeynep.

Arriverà il giorno della sentenza definitiva riguardo alla custodia esclusiva di Bulut e il giudice deciderà di affidare il bambino alle cure di Hakan e Demet. Ferit dovrà fare i conti con l'accusa di contrabbando ma avrà la possibilità di fare ritorno a casa dopo aver completato l'interrogatorio. L'Onder sarà ignaro della scarcerazione dell'Aslan e non saprà delle intenzioni di Ferit, pronto a denunciarlo per calunnia.

Fatos, dal canto suo, cambierà idea e non avrà intenzione di sposare Engin, facendo crollare le aspettative del suo fidanzato. Asuman si renderà conto della presenza di una persona al ristorante: si tratta di Burak, ingaggiato da Demet per fare la spia.