Nelle trame spagnole di Una vita, il personaggio di Mauro San Emeterio è rientrato ad Acacias 38 dopo una lunga assenza. È stato proprio lui a spiegare all'amico Felipe le ragioni della mancanza di Teresa e del bambino che lei portava in grembo al momento del trasferimento in Francia: entrambi sono morti! Il piccolo è deceduto durante il parto mentre la mamma è rimasta coinvolta in un tentativo di furto.

Il ritorno in Spagna di Mauro è avvenuto nel momento giusto per l'avvocato Alvarez-Hermoso, ritrovatosi inaspettatamente coinvolto nella sparizione della fidanzata Marcia. Quest'ultima non ha più dato notizie di sé, lasciando presagire ad un possibile rapimento. E i sospetti di Mauro e Felipe sono subito ricaduti sulla terribile Ursula Dicenta.

Una Vita anticipazioni: i sospetti di Mauro e Felipe ricadono su Ursula

Ursula non resterà in manicomio a lungo, dopo che suo padre Ivan Koval ne ordinerà il ricovero.

La conferma arriva dalle puntate spagnole di Una Vita nelle quali la dark lady farà il suo ritorno ad Acacias 38, chiedendo scusa a tutti per le perfide azioni. Isolata dagli altri vicini di casa, l'ex governante di Cayetana dimostrerà ben presto di non essere cambiata e stringerà un'alleanza con Genoveva, la vedova di Samuel. Quest'ultima mostrerà un certo interessamento nei confronti di Felipe, proprio nel periodo in cui quest'ultimo riuscirà a dimenticare Celia al fianco di Marcia.

Ma la sparizione della domestica, che in passato era stata sfruttata da Ursula per avere delle informazioni sull'avvocato, indurrà a pensare ad un legame tra il rapimento e la Dicenta. Per tale ragione, Felipe e Mauro rivolgeranno la loro attenzione proprio nei confronti della dark lady.

Trame Una Vita: l'indizio porta al rapimento

Le anticipazioni di Una Vita relative alle puntate spagnole confermano che le prime indagini di Mauro porteranno a pensare all'allontanamento volontario di Marcia.

Successivamente, però, sarà un oggetto trovato da Casilda a far pensare a qualcosa di diverso. La domestica, infatti, troverà la medaglietta che la sua collega non avrebbe mai dimenticato se avesse abbandonato volontariamente la casa. Informerà Felipe di questa notizia, rendendo plausibile la strada del rapimento. Dopo avere interrogato Ursula, che si dichiarerà del tutto estranea alla vicenda, Mauro e l'amico avvocato cominceranno le ricerche di Marcia.

Arriveranno quindi in un capannone nel quale la fidanzata di Felipe potrebbe essere stata nascosta. Ma non la troveranno, anche se verranno informati da un uomo in merito ad una possibile altra pista che li porterà ad un misterioso brasiliano. La ricerca, dunque, non sarà ancora conclusa.