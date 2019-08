Sono state diffuse le anticipazioni di Beautiful relative alle puntate americane in onda dal 2 al 6 settembre. In tale periodo continueranno a tenere banco le conseguenze della caduta di Thomas Forrester dalla scogliera, provocata da Brooke. Dopo un breve periodo di coma, il figlio di Ridge e Taylor si risveglierà e troverà il padre al suo capezzale. Poco dopo, interverrà il detective Sanchez che lo interrogherà per scoprire le dinamiche che lo hanno portato in fin di vita.

Ammetterà il coinvolgimento della matrigna? Ma per il rampollo Forrester arriverà anche il momento di fare i conti con gli errori commessi nel recente passato, a partire dal ruolo avuto nella morte di Emma Barber. Insieme alle vicende legate a Thomas, nelle puntate della prossima settimana verrà concesso ampio spazio all'avvicinamento di Wyatt e Sally dopo l'arresto di Flo. E tra la coppia scatterà un sorprendente bacio appassionato.

Beautiful anticipazioni: arriva il chiarimento tra Wyatt e Sally

Era stato un piccolo segreto a separare Wyatt e Sally nelle puntate americane di Beautiful di qualche mese fa. Lui si era quindi avvicinato a Flo Fulton, cominciando una relazione sentimentale poi conclusa quando la verità sulla finta adozione di Beth/Phoebe era venuta a galla. Le anticipazioni relative alla prima settimana di settembre confermano il passo indietro dello Spencer che avrà un colloquio chiarificatore con la Spectra.

I due, infatti, vivranno dei momenti di tenerezza che sfoceranno in un bacio. Nel frattempo, Flo riceverà la visita di Shauna in carcere: quest'ultima sarà pronta a tutto per riportare la figlia in libertà, motivo per cui chiederà aiuto alla facoltosa amica Quinn Forrester. Anche Ridge si recherà al penitenziario, confermando alla Fulton che dovrà pagare per il crimine da lei commesso.

Trame americane Beautiful: Thomas risponde alle domande di Sanchez

Proseguendo con le anticipazioni di Beautiful relative alle puntate della prossima settimana, Thomas si risveglierà dal coma e avrà modo di rispondere alle domande del detective Sanchez relative alla sua caduta.

Il fatto preoccuperà inevitabilmente Brooke, sconvolta all'idea di essere accusata di tentato omicidio. La Logan, infatti, continuerà ad essere certa della propria innocenza e di avere agito solo per difendere Hope. Una tesi per nulla accolta da Ridge, testimone del dramma che ha messo seriamente in pericolo la vita di Thomas. Di diverso avviso, invece, sarà Bill Spencer che si schiererà dalla parte dell'ex moglie, proprio come faranno Donna e Katie.

E se da un lato, il rampollo Forrester rappresenterà la parte lesa, dall'altro dovrà rispondere anche alle domande in merito alla morte di Emma Barber. Oltre al detective Sanchez, anche Ridge gli chiederà spiegazioni e non potrà fare a meno di rimproverarlo per il comportamento tenuto negli ultimi mesi.