Colpi di scena a non finire giungono dalle puntate americane di Beautiful nelle quali la scoperta della finta morte di Beth ha sancito solo l'inizio di altre trame avvincenti. La bambina è tornata tra le braccia del padre e madre biologici, lasciando Steffy disperata dopo l'addio alla creatura che aveva adottato, dandole tutto il suo amore. Coinvolto in questa triste trama, Thomas Forrester ha tentato il confronto con la moglie, scusandosi con lei per il male causatole ma il loro faccia a faccia si è concluso tragicamente.

Pensando che il figliastro volesse fare del male a Hope, Brooke è sopraggiunta e ha spinto Thomas giù dalla scogliera (non lontana dalla casa di Steffy).

Le anticipazioni americane confermano che Ridge sarà furioso con la moglie, ritenendola responsabile della tragedia ma diverso sarà il caso di Bill Spencer, che si schiererà dalla parte della sua ex.

Beautiful anticipazioni: Bill offre il sostegno morale a Brooke

Il matrimonio di Ridge e Brooke entrerà in crisi dopo la drammatica caduta di Thomas, poi costretto a lottare tra la vita e la morte in ospedale.

Le anticipazioni di Beautiful segnalano che Forrester accuserà la moglie di avere spinto volontariamente il ragazzo. Tesi peraltro parzialmente confermata da Hope, che ammetterà come in quel momento il marito non fosse pericoloso e si stesse solo scusando con lei per il comportamento del passato. Nonostante queste parole, Brooke porterà avanti la tesi dell'incidente e non vorrà sentire ragioni con il marito, ricordandogli le recenti malefatte del giovane.

E mentre il detective Sanchez indagherà sull'accaduto (ma è davvero difficile credere che Brooke finisca in carcere), a sorpresa sarà Bill Spencer ad offrire il sostegno morale all'ex moglie, mostrando una forte avversione per Thomas e tutti coloro che hanno avuto un ruolo attivo nella finta morte di Beth.

Trame americane Beautiful: una tragedia si abbatte su Bill e Katie

Chi segue costantemente le anticipazioni americane di Beautiful, è già a conoscenza del ritorno di fiamma tra Bill Spencer e Katie Logan.

Dopo il divorzio da Thorne, la madre di Will ha deciso di concedere una seconda possibilità all'ex marito, facendosi promettere che non la farà più soffrire come in passato.

Ma andranno così le cose? Gli spoiler relativi alle prossime settimane segnalano il 'pericoloso' avvicinamento tra Brooke e Bill mentre Ridge, dopo l'ennesimo litigio con la moglie, trascorrerà la notte con un'altra donna.

E nelle criptiche anticipazioni relative alla settimana del 16 settembre, si riporta che "una tragedia colpisce Katie e Bill".

Essa riguarderà il loro rapporto o un nuovo incidente? I colpi di scena saranno, dunque, all'ordine del giorno anche nel corso delle prossime settimane, in attesa di scoprire se Thomas riuscirà a risvegliarsi dal coma dopo la caduta.