Continuano gli appuntamenti in compagnia della soap opera turca, 'Bitter sweet-ingredienti d'amore' che vede nuovi colpi di scena. Le anticipazioni rivelano che, nelle prossime puntate del mese di agosto, sarà al centro delle trame il personaggio di Deniz (Hakan Kurtas). Il fratello non sarà in grado di accettare il matrimonio tra Nazli (Ozge Gurel) e Ferit (Can Yaman) che rischierà di perdere la vita dopo aver perso il controllo della calma.

Il giovane uomo sarà vicino a commettere un errore alla guida, ma riuscirà a gestire la situazione evitando lo spavento. Il musicista eviterà il peggio e non gli succederà nulla di grave che possa far temere per la sua salute. Ci saranno dei risvolti intorno a questa vicenda, e la situazione si comprometterà nel momento in cui Deniz comincerà ad avere dei sospetti in merito ai motivi che hanno portato alle nozze tra Nazli e Ferit.

L'uomo penserà che abbiano celebrato il matrimonio con il solo scopo di avere l'affidamento esclusivo del piccolo Bulut (Alihan Turkdemir). Si tratta dell'unico modo per permettere al giudice di rivedere la propria decisione con la speranza di strappare il figlio di Demir e Zeynep alle cure di Hakan (Necip Memili) e Demet (Alara Bozbey).

Il fratello di Demet deluso dalle parole di Nazli che gli spiega di essere innamorata di Ferit

Deniz farà credere ai due innamorati di non avere dei sospetti sulla possibilità di un finto matrimonio e festeggerà i due sposi.

Il ristoratore avrà delle certezze intorno alla verità grazie a una cena in ristorante, nel corso della quale Deniz e la Piran avranno modo di restare in solitudine in cucina. La cuoca dimostrerà un momento di fragilità e dimenticherà le parole dell'Aslan che l'ha spinta a mantenere il loro segreto sulle nozze. La sorella di Asuman (Ilayda Akdoman) finirà per commettere un errore e racconterà a Deniz di aver sposato Ferit per l'amore nutrito nei confronti dell'affarista.

Il musicista perde il controllo della velocità

La giovane chef si renderà conto dell'avvicinarsi dell'udienza e spiegherà al fratello di Demet quanto sia evoluto il rapporto con Ferit. Inoltre la proprietaria del ristorante con Manami preciserà all'amico che l'affido di Bulut ha accelerato i tempi delle nozze con l'ex datore di lavoro. Deniz si dimostrerà turbato di fronte alle parole di Nazli e salirà in moto guidando con una velocità elevata: nel corso del tragitto però, si scontrerà con un camion.

La prima persona informata dell'incidente sarà Asuman che ha ricevuto ospitalità da Deniz dopo essersi resa protagonista di un litigio con Fatos e Nazli. Il cantante verrà portato in ospedale e sarà fuori pericolo, ma dovrà tenere immobilizzato il braccio.