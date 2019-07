Se le puntate americane di Beautiful sono attualmente concentrate sulla scoperta della vera identità di Phoebe Forrester (che in realtà è Beth Spencer), fra qualche settimana nelle trame italiane entrerà in scena una nuova storyline destinata ad avere delle conseguenze proprio nel parto di Hope a Catalina. Tutto avrà inizio quanto Taylor Hayes riapparirà a Los Angeles dopo un'assenza durante la quale si è sottoposta ad una terapia per superare i suoi problemi psicologici.

Ma fin dalla sua prima apparizione, la madre di Steffy avrà difficoltà a trattenere la rabbia e si scontrerà duramente con Hope, che accuserà di essere la causa della separazione di Steffy e Liam. Nell'ascoltare il litigio, il giovane Spencer metterà in guardia la moglie, informandola della colpevolezza di Taylor nel tentato omicidio ai danni di Bill.

Beautiful anticipazioni: Hope scopre che Taylor è pericolosa

Le anticipazioni di Beautiful rendono noto che Liam si spaventerà nell'udire le voci provenienti dall'ufficio di Hope.

Taylor, infatti, si recherà da lei per accusarla di avere causato le sofferenze in amore di Steffy. A quel punto, Liam prenderà le difese della moglie, invitando l'ex suocera ad andarsene e a non creare ulteriori problemi. Le parole del marito metteranno in allarme la Logan, che comincerà a fargli delle domande fino a quando Liam si lascerà sfuggire la verità: era stata proprio Taylor a sparare a Bill qualche tempo prima, quando lui era stato costretto a lottare tra la vita e la morte. Tali parole lasceranno nello sconforto Hope, che comincerà a pensare che Taylor rappresenti un problema per lei e la bambina che porta in grembo.

Trame Beautiful: anche Brooke scopre la verità su Taylor

La scoperta di Hope sarà l'inizio di guai anche peggiori nelle puntate italiane di Beautiful. La Logan non riuscirà a tenere per sé questo segreto e ben presto informerà anche la madre di quanto scoperto. Brooke non potrà restare fuori dalla questione e si renderà protagonista dell'ennesimo diverbio con la sua storica rivale in amore (dal quale, invece, Ridge si distanzierà, difendendo anche l'altra sua famiglia).

Ne conseguirà un periodo di forte stress per Hope, convinta che la presenza di Taylor non sia adatta alla bambina in arrivo. Più volte, infatti, si scontrerà con la madre di Steffy, chiedendole di non avere nessun tipo di contatto con la piccola. E proprio per allontanarsi da Los Angeles e dalle preoccupazioni legate a Taylor, Hope deciderà di trasferirsi per qualche tempo a Catalina prima del parto ormai imminente.

Partirà da sola, dato che Liam si fermerà da Kelly che avrà la febbre, e nessuno potrà controllare ciò che accadrà nei minuti successivi alla nascita di Beth.