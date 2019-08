Tra la cantante ed ex naufraga dell'Isola dei Famosi Bianca Atzei e la Iena Stefano Corti l'amore è scoccato all'improvviso: Bianca ha raccontato al magazine 'Confidenze' che la scintilla fra loro è scaturita durante il concerto della Tatangelo, in particolare galeotto fu un brano che Anna e Gigi D'Alessio hanno cantato insieme.

Bianca Atzei e Stefano Corti innamorati al concerto della Tatangelo

Ormai da qualche mese prosegue a gonfie vele la storia d'amore tra Bianca Atzei e Stefano Corti, inviato de Le Iene ed ex fidanzato di Veronica Ruggieri: i due non si nascondono più e amano condividere con i propri fan alcuni momenti della loro relazione.

A tal proposito, nei giorni scorsi, Bianca Atzei si è lasciata andare ad una serie di confessioni raccontando, nel corso di un'intervista rilasciata alla rivista 'Confidenze', come è nata la storia con Stefano Corti.

La cantante ha dichiarato che, ad aver fatto scattare la scintilla tra i due, è stato un concerto della famosa "ragazza di periferia", ovvero Anna Tatangelo. Durante il concerto, Anna ha intonato un pezzo insieme a Gigi d'Alessio, ed è proprio durante questo brano che è avvenuta la magia: i due, infatti, hanno cominciato a guardarsi con occhi diversi.

Ma Bianca, ancora evidentemente scottata dalla fine della relazione con il motociclista Max Biaggi e conoscendo la goliardia di Stefano Corti, ha pensato si trattasse di uno scherzo e per questo si è dimostrata molto fredda nei suoi confronti, almeno all'inizio. Bianca, infatti, non era alla ricerca di una storia d'amore e voleva concentrarsi unicamente sulla propria carriera musicale e televisiva.

Ma Stefano non si è fatto abbattere dalla reticenza della cantante e ha deciso di far di tutto pur di conquistarla, anche se Bianca ha confessato: "Alle prime uscite sono stata decisamente pesante".

Bianca Atzei confessa: 'Stefano mi piace perché fa ridere'

Nel corso dell'intervista, la Atzei ha rivelato anche qual è stata la caratteristica di Stefano ad averla conquistata, abbattendo il muro che la cantante aveva costruito dopo la dolorosa fine della relazione con Max Biaggi: "Mi ha conquistata con il suo entusiasmo.

Mi piace perché fa ridere". Bianca ha raccontato di aver incontrato Stefano in un periodo difficile della sua vita, in cui non pensava affatto di innamorarsi e ad iniziare una nuova relazione. Nonostante questo, Corti è riuscito ad abbattere il muro che la cantante trentaduenne aveva costruito intorno a sé.

Tra Bianca e Stefano sono già avvenute le presentazioni in famiglia

Nonostante la storia tra Bianca e Stefano duri da pochi mesi, per la coppia sono già avvenute le presentazioni in famiglia: Bianca, infatti, ha già presentato il fidanzato ai genitori, che, a loro volta, si sono detti entusiasti del compagno della figlia.

Stefano, dal canto suo, ha presentato la fidanzata al figlio: i tre, infatti, hanno trascorso alcuni giorni di vacanza insieme al mare, come dimostrano alcune foto pubblicate dall'uomo sulla sua pagina Instagram. In particolare, sotto ad una di esse, la Iena ha aggiunto una dedica che non lascia alcun dubbio: "È stata una settimana meravigliosa insieme ai miei amori".