Sta per concludersi la breve pausa di ferragosto di Bitter Sweet-Ingredienti d'amore. La soap opera, infatti, tornerà su Canale 5 già da lunedì 19 agosto alle 14:45. Dalle anticipazioni si apprende che tra i principali protagonisti dei prossimi episodi ci saranno soprattutto Fatos ed Engin, i migliori amici di Ferit e Nazli.

L'aspirante stilista turca già nelle puntate precedenti aveva manifestato un certo disagio nel far coppia con il benestante avvocato. E così ben presto tra i due ci sarà un chiarimento, durante il quale Engin comunicherà alla fidanzata di voler porre fine alla loro storia d'amore.

Engin e Fatos si lasciano: termina la loro storia d'amore

Nelle puntata di domani di Bitter Sweet si assisterà alla prima mostra organizzata da Deniz. All'evento verranno invitati quasi tutti i personaggi della soap opera turca. Tra questi, ovviamente, figureranno anche Ferit e Nazli: l'imprenditore penserà di approfittare dell'occasione per mostrarsi per la prima volta in pubblico accanto alla moglie.

La cuoca però, in un primo momento si rifiuterà di accompagnare il coniuge, dicendosi molto stanca e provata dal lavoro e dalla vita familiare. Tuttavia Ferit, convinto che se andasse da solo alla mostra alimenterebbe dei sospetti sulla veridicità della sua unione con Nazli, cercherà di convincere la chef a cambiare idea.

Nel frattempo Engin sarà alle prese con una serie di dubbi relativi alla sua relazione con Fatos.

Quest'ultima, infatti, già in diverse occasioni non è riuscita a mascherare un certo disagio legato all'eccessiva differenza economico-sociale che intercorre tra lei e il fidanzato. Nelle puntate precedenti, ad esempio, la donna, dopo aver ricevuto in regalo una preziosa collana dal compagno, lo aveva convinto a restituirla.

Di conseguenza, l'amico di Aslan deciderà di avere un chiarimento con la fidanzata.

Proprio durante la mostra di Deniz, l'avvocato dirà a Fatos che secondo lui sarebbe meglio porre fine alla loro relazione. Engin avrà il timore che la compagna possa reagire male, ma in realtà la giovane accoglierà di buon grado la decisione dell'avvocato, e così i due decideranno di preservare un bel rapporto di amicizia.

Incidente in moto per Deniz

Ferit e Nazli, dopo un ennesimo confronto, decideranno di continuare a fingere di essere felici insieme per il bene del piccolo Bulut.

Asuman, intanto, dopo aver avuto una discussione con la sorella, penserà di contattare Deniz per chiedergli di ospitarla a casa sua almeno per una notte.

In realtà il musicista non rientrerà nel suo appartamento, e ben presto si scoprirà che ha avuto un incidente mentre si trovava in sella alla sua moto. Il giovane, infatti, ha perso il controllo della motocicletta, andando ad impattare contro un camion.

Nei prossimi episodi di Bitter Sweet si apprenderà che per fortuna Deniz non ha riportato gravi conseguenze.