Nuovo spazio incentrato sullo sceneggiato turco Bitter Sweet - Ingredienti d’amore, che tornerà ad occupare la fascia pomeridiana del palinsesto di Canale 5 a partire da lunedì 19 agosto 2019 con un doppio appuntamento. L’attenzione dei telespettatori italiani, negli episodi della prossima settimana, si focalizzerà anche su Engin e Fatos. La relazione tra il migliore amico di Ferit e la stilista giungerà al capolinea.

Sarà il socio in affari dell’Aslan a mettere la parola fine alla sua storia d’amore con la coinquilina di Asuman. Nazli Piran, invece, si sentirà la responsabile di un terribile avvenimento che vedrà protagonista Deniz. Il musicista, non appena la cuoca gli dirà che lei e l’architetto hanno convolato a giuste nozze per amore, in preda alla furia si scontrerà con un camion con la sua moto. In seguito la moglie dell’architetto verrà rassicurata dalla sorella (Asuman) che le dirà che l’ex fidanzato di Ayla è fuori pericolo di vita. Nonostante ciò verrà assalita dai sensi di colpa.

Nazli si sente in colpa, gli Onder fanno una proposta ad Asuman

I nuovi appuntamenti della soap ambientata in Turchia, che andranno in onda in Italia fino al 23 agosto 2019, annunciano che Nazli sconvolgerà Deniz facendogli credere di aver sposato Ferit perché entrambi si amano. Il musicista con il cuore infranto si metterà alla guida della sua moto e avrà un incidente. Asuman rimarrà al fianco del fratello di Demet durante la degenza in ospedale.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Dall'altra parte la chef si sentirà colpevole per quanto accaduto. A questo punto la Piran andrà a far visita a Deniz, e proprio nello stesso momento arriverà l’Aslan. Quest’ultimo e Deniz torneranno ad avere lo stesso rapporto d’amicizia di un tempo dopo tante incomprensioni. Intanto Fatos, senza alcun rancore, accetterà la decisione di Engin di interrompere il loro fidanzamento. Dopo il chiarimento i due decideranno, comunque, di restare amici.

Successivamente l’architetto e la cuoca si avvicineranno sempre di più dando l’impressione di essere una vera coppia. A pochi giorni della nuova sentenza relativa alla sorte del nipote, il fratello di Demet scoprirà, ascoltando una telefonata tra Fatos ed Engin, che le nozze degli Aslan sono una montatura. Nello specifico la stilista e l’imprenditore tramite la loro conversazione si diranno convinti che Nazli e Ferit siano innamorati nonostante il loro matrimonio non sia reale.

Dopo aver scoperto la verità, Deniz regalerà ai neo sposi una macchina fotografica dicendogli che potranno utilizzarla per fotografare tutti i loro momenti.Prima di salutare i due coniugi, il musicista li farà rimanere di stucco poiché affermerà di aver scoperto il loro inganno. La Piran e l’Aslan si dispereranno dato che inizieranno ad avere il timore di poter perdere l’affidamento di Bulut. In seguito Demet e Hakan, dopo aver capito di non avere nessuna possibilità di vincere la nuova sentenza, chiederanno ad Asuman di aver bisogno del suo aiuto in cambio di una grossa quantità di denaro.

Bulut va a vivere con i coniugi Aslan, Demet affronta il marito

Gli Onder, convinti che la ragazza sia disposta a tornare a collaborare con loro, perderanno le staffe quando la diretta interessata gli farà recapitare una bambolina piena di spilli. Il giorno della tanto attesa udienza l’avvocato di Ferit sosterrà per l’ennesima volta che Bulut non è felice di vivere con Demet e Hakan. Proprio quando l’Aslan verrà accusato di essere un criminale dal legale dei perfidi coniugi, entrerà in aula Deniz. L’ex fidanzato di Ayla, invece di smascherare Nazli e Ferit, convincerà il magistrato ad affidare il bambino ai novelli sposi. Dopo la sconfitta gli Onder non faranno più parte della Pusula Holding mentre Deniz capirà cosa significa vivere grazie ad Asuman. Il musicista e l’Aslan si recheranno dal meccanico per continuare a far luce sul misterioso decesso di Demir e Zeynep senza accorgersi di essere stati pedinati da Demet. Quest’ultima, dopo aver appreso che a far sabotare la vettura del suo defunto fratello è stato suo marito Hakan, farà ritorno a casa fuori controllo e affronterà il malvagio uomo. La bionda dirà al losco imprenditore di non voler più stare accanto all'assassino dei suoi parenti. A quel punto Demet preparerà le valigie ma non riuscirà a darsi alla fuga per via di una minaccia dell’Onder. Quest’ultimo terrorizzerà la moglie dicendole che anche lei non è una persona buona, per aver attentato alla vita di Nazli. Hakan, disposto a tutto per non finire dietro le sbarre del carcere si recherà nel bosco con la consorte, e le farà uccidere a sua insaputa Tahir, il meccanico ingaggiato da Ferit per smascherarlo.Dopo aver ripreso il delitto commesso da Demet in un filmato, il crudele Onder deciderà di mostrarlo alla donna qualora avesse intenzione di confessare i suoi crimini alla polizia.