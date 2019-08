Continuano gli appuntamenti in compagnia della longeva soap opera spagnola ideata da Aurora Guerra, 'Una vita'. Le anticipazioni della puntata in onda lunedì 19 agosto, alle ore 14:45, svelano che sarà al centro delle trame il personaggio di Esteban. Quest'ultimo avrà il merito di salvare la vita di Silvia, dopo che la ragazza è stata rapita da un indiano. L'amico della Reyes rimarrà vittima di un ferimento nello scontro con Blasco, macchiatosi del rapimento della compagna di Arturo.

Silvia tornerà alla normalità e, trovatasi a tavola con Arturo, si renderà conto che il colonnello è cieco e vorrà trovare un modo per aiutare il fidanzato. Inigo, dal canto suo, andrà alla ricerca delle informazioni sul conto di Blasco e scoprirà che l'indiano era una persona influente nel proprio paese, ma non sarà un'impresa facile trovare le prove per scagionare Flora.

Spoiler Una vita: Blanca e Diego continuano le ricerche del piccolo Moises

Il Cervera penserà che ci sia un'unica soluzione per salvare la sorella e chiederà a Cesareo di fare il falso testimone per parlare ai danni di Pena.

Un altro capitolo riguarda Ramon che si mostrerà preoccupato per il ruolo di banditore alla festa di Cabrahigo, ma dovrà fare i conti con le lavande dei piedi. Felipe deciderà che sia giusto permettere a Lolita di accompagnare i Palacios all'evento patronale. Blanca e Diego, dopo aver fatto le dovute ricerche, si metteranno sulle tracce del piccolo Moises. Fabiana e Carmen riusciranno a chiarire le incomprensioni in ospedale.

Il colonnello chiede a Esteban di portare Silvia in Groenlandia

Gli spoiler dell'episodio trasmesso martedì 20 agosto sottolineano che Felipe non accetterà la proposta di Inigo di far raccontare il falso a Cesareo. Il fratello di Flora si affiderà all'aiuto di Antonito per capire dove possa trovarsi Pena, con l'intento di convincerlo all'autoaccusa per scagionare la Cervera. Rosina proverà a far cambiare idea a Leonor e le chiederà di interrompere la relazione con Inigo, ma la ragazza non avrà intenzione di ascoltare questa richiesta.

Arturo vorrà evitare che Silvia rimanga con lui per compassione e chiederà a Esteban di portare la Reyes in Groenlandia. Fabiana ascolterà la richiesta di Carmen e andrà a comprare delle brioche, ma si renderà conto che la cameriera è scappata dalla camera d'ospedale. Blanca (Elena Gonzalez), Diego (Rubèn De Eguia) e Samuel salveranno la vita di Moises portandolo nella tenuta di proprietà della famiglia Alday.

Ursula (Montserrat Alcoverro) comprenderà che il bambino è stato portato via e giurerà la vendetta nei confronti della figlia e dei fratelli Alday.