Da questa settimana la soap opera turca Bitter Sweet - Ingredienti d'amore è tornata su Canale 5 dopo la sua pausa estiva. La prossime puntate si riveleranno ricche di colpi di scena. Hakan Onder (Necip Memili) e la moglie Demet (Alara Bozbey) saranno al centro dell'attenzione.

La coppia trascorrerà un terribile periodo, in seguito all'affidamento di Bulut a Ferit. I due coniugi saranno ai ferri corti.

La situazione degenererà molto presto e Demet farà di tutto per incastrare il marito. In questo modo potrebbe riuscire a mandarlo in prigione e far sì che paghi tutte le malefatte compiute una volta e per tutte.

Demet scopre che Hakan è un assassino, il marito la ricatta

Nel corso delle puntate della prossima settimana Demet scoprirà che è stato Hakan ad organizzare l'assassinio del fratello Demir e della cognata Zeynepp.

La donna rimarrà sconvolta dalla notizia e cercherà di raccontare quanto appreso a Ferit Aslan (Can Yaman) ed al fratello Deniz (Hukan Kurtas). Tuttavia, il suo intento sarà arrestato dal perfido marito. Infatti, Hakan costringerà Demet a sparare contro un bersaglio posto sulla porta di una casa abbandonata. L'uomo le consiglierà di far ciò per far sfogare la sua rabbia.

La povera Demet ignorerà che dietro la porta si trova Tahir e che il colpo che sparerà lo ucciderà.

Allora, Hakan approfitterà dell'omicidio dell'aiutante per ricattare la moglie. In cambio del silenzio di Hakan, Demet dovrà tacere riguardo la complicità dello sposo nell'assassinio della sorella e del cognato di Ferit.

Proprio al culmine della crisi tra i due antagonisti, entrerà in scena Pelin, l'ex fidanzata dell'Aslan. La ragazza farà il suo ingresso alla festa a sorpresa organizzata da Nazli per il marito.

In realtà, non sarà altro che la complice del perfido Hakan. Infatti riceverà del denaro dall'uomo per fare in modo che la cuoca e l'architetto si separino. L'Aslan apprenderà dal nuovo personaggio che Pelin ha perso il suo bambino. La notizia sconvolgerà Ferit. Il giovane si tratterrà con la sua ex e dimenticherà un importante appuntamento con la cuoca.

Demet registra la confessione di Hakan

Demet berrà sempre più del dovuto a causa della crisi di coscienza che la affliggerà.

Ribadirà al marito di non poter provare ancora dei sentimenti d'amore per lui. Successivamente costringerà l'uomo a confessare l'omicidio di Demir e Zeynepp e riprenderà tutto il discorso di Hakan con un registratore. Il suo scopo sarà portare le prove alla polizia, all'insaputa dello sposo.

Nel frattempo Hakan ricatterà la giovane Nazli e la obbligherà a divorziare da Ferit. In questa maniera potrà riottenere la custodia di Bulut ed il 48% delle azioni della Pusula Holding.

Se Nazli non dovesse accettare l'accordo, verrà alla luce un video in grado di incolpare Asuman del delitto di Muzzaffer.