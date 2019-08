Il trono di Giulio Raselli, per l'edizione 2019-20 di Uomini e donne, è considerato da settimane quasi una certezza. L'ex corteggiatore di Giulia Cavaglià, ed ex single di Temptation Island, sarebbe stato persino avvistato mentre registrava il video di presentazione, anche se al momento mancano le conferme da parte di fonti ufficiali.

Ma un recente avvistamento, portato alla ribalta da Deianira Marzano, potrebbe mettere in pericolo tale partecipazione.

L'influencer napoletana, infatti, ha pubblicato uno scatto nel quale Giulio si vedrebbe in compagnia di una misteriosa mora durante le recenti vacanze a Formentera. Il fatto ha reso necessaria la replica dell'ex corteggiatore che, affidandosi ai social network, ha confermato di essere ancora single.

La foto a Formentera insieme a una ragazza

La prerogativa per i tronisti di Uomini e Donne è che si tratti di ragazzi single, desiderosi di trovare l'anima gemella, mettendosi in gioco davanti alle telecamere, ma per Giulio Raselli il cuore potrebbe non essere libero come richiede il meccanismo del programma.

A lanciare lo scoop è stata Deianira Marzano, che nel suo profilo Instagram ha pubblicato una foto in cui si vede un ragazzo di spalle, molto somigliante all'ex corteggiatore, mentre parla (i visi sono vicinissimi) con una ragazza mora. L'influencer si è detta certa che fosse proprio lui, mettendo in discussione le reali intenzioni del Raselli: anche lui frequenta segretamente una ragazza? In un momento in cui Uomini e Donne continua a essere al centro di numerosi sospetti, soprattutto dopo le insinuazioni di Teresa Cilia, il desiderio dei telespettatori è più che mai quello di un conoscere una persona sincera alla ricerca dell'amore e non solo di followers facili.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Anticipazioni Tv

La smentita di Giulio Raselli

Il trono a Uomini e Donne di Giulio Raselli potrebbe essere in discussione, dopo l'avvistamento a Formentera e altri scatti in cui appare intento a divertirsi con delle ragazze. A chiarire la situazione, però, ci ha pensato il diretto interessato, che ha smentito di essere impegnato sentimentalmente. A parziale conferma di essere uno dei favoriti per l'ambita poltrona rossa, l'ex corteggiatore ha precisato di essersi divertito in vacanza insieme ad alcune amiche, ma di essere ancora single.

Queste le sue parole: "Una ragazza è salita sulle mie gambe e abbiamo parlato, un’altra ragazza era vicino al muro e stavamo parlando, ho avuto le mie amicizie, ho fatto conoscenze, sono stato in vacanza". Ha poi ammesso di avere subito una delusione in amore solo pochi mesi fa (inevitabile il riferimento a Giulia Cavaglià) e ha aggiunto, senza troppi misteri: "Ricordo a tutti che sono single".