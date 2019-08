Katia Fanelli, ormai ribattezzata la "fotonica" di questa edizione di Temptation Island, intervistata dal settimanale "Chi", si è lasciata andare a un lungo racconto in cui parla della sua vita dopo la trasmissione, dei suoi progetti futuri, dell'ormai ex fidanzato Vittorio Collina e di un sogno: diventare la prossima tronista di Uomini e donne, ruolo per cui si sarebbe già candidata.

Katia dopo Temptation non crede alla storia tra Vittorio e Vanessa

"Ora i corteggiatori pullulano come funghi", è con questa frase che Katia Fanelli comincia la sua intervista al settimanale "Chi" in edicola questa settimana; l'aumento degli ammiratori è stato uno dei primi cambiamenti che Katia ha avvertito dopo la fine del docu-reality di Canale 5, a cui ha preso parte negli ultimi mesi, ma Katia non si lascia impressionare: sa che molti di essi sono attratti dalla sua improvvisa popolarità e per questo è determinata a non concedere loro nessuna possibilità.

Anche perché la "fotonica" bionda sente ancora la mancanza del suo ex fidanzato Vittorio Collina, che sembra, invece, aver voltato definitivamente pagina iniziando una conoscenza più approfondita con la single Vanessa Cinelli, conosciuta all'interno del villaggio delle tentazioni. Katia racconta, nel corso dell'intervista, di essere stata rispettosa del suo fidanzato all'interno di Temptation Island e di come, a oggi, Vittorio sia ancora la persona più importante della sua vita.

Nonostante questo, la Fanelli ammette di essersi resa conto che ciò che pensava prima di cominciare questa nuova esperienza corrispondesse alla verità: non era realmente innamorata di Vittorio e il fatto che che in due anni e mezzo di relazione non avesse mai sentito il bisogno di andare a convivere è la prova che all'interno della coppia qualcosa già non andava come avrebbe dovuto.

Per quanto riguarda l'avvicinamento all'esterno del programma del suo ex alla single Vanessa, Katia non ha alcun dubbio e afferma: "Mi dispiace per la sua poca furbizia.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Gossip

Lei lo sta usando, lui magari è convinto che accada qualcosa. Vanessa cerca visibilità, lui cerca l’amore. Resterà solo e sofferente". Katia rivela, poi, di aver provato a cercare Vittorio e ad avere un confronto con lui, che però non ha voluto incontrarla e ha consegnato alla sorella della Fanelli la valigia con tutto ciò che la ragazza aveva lasciato a casa sua.

Katia si candida come prossima tronista di Uomini e Donne

Nell'intervista Katia non ha voluto parlare solo di Vittorio: molto presto partirà per Mykonos per concedersi una vacanza all'insegna del divertimento, senza andare alla ricerca dell'amore.

Per quello Katia ha le idee molto chiare: vuole trovare l'amore della sua vita all'interno degli studi di Uomini e Donne in qualità di tronista, ruolo per la quale si è già candidata, come ha dichiarato lei stessa rivelando che "qualcosa nell'aria c'è". Katia ha poi concluso spiegando perché si sente "fotonica": tutto è merito del suo fisico, della sua simpatia, del suo look e il make-up, elementi che la rendono unica e inimitabile.

Insomma, Katia promette scintille ed è sicura che questo sarà il suo anno e gli spettatori si potranno divertire ancora insieme a lei.