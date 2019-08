Torna anche questa settimana su Mediaset il consueto appuntamento con la caserma dei pompieri più famosa della televisione, quella di "Chicago Fire". Martedì 13 agosto, infatti, sono stati trasmessi su Italia 1 tre nuovi episodi della sesta stagione della serie, il 14, il 15 ed il 16 rispettivamente intitolati "Una richiesta d'aiuto", "L'occasione di perdonare" e "Il nuovo arrivato". Qualora non vi sia stata l'opportunità di seguire il nuovo appuntamento di "Chicago Fire" in televisione, sarà possibile rivederne la replica sui canali ufficiali Mediaset.

Dove vedere online la replica degli episodi del 13 agosto

Nello specifico, si segnala che la replica degli episodi 14, 15 e 16 sarà disponibile solo ed esclusivamente sul web al sito Mediaset Play. Tale piattaforma, infatti, contiene un catalogo di video in cui sono presenti tutti gli episodi di "Chicago Fire" andati in onda fino ad oggi su Italia 1, dalla prima all'ultima stagione trasmessa. Da ricordare che la visione dei video presenti su Mediaset Play è riservata soltanto agli utenti registrati al sito, quindi è necessario registrarsi prima di visualizzare qualsiasi replica. La registrazione è gratuita e permette inoltre di scaricare un'app con cui guardare le proprie serie del cuore anche su smartphone e tablet.

La sinossi ufficiale

La sinossi ufficiale degli episodi 14,15 e 16 di "Chicago Fire" ci segnala che una donna, esasperata dal marito violento, si schianta volontariamente con la sua auto nel parcheggio di un supermercato. Casey prova in tutti i modi a convincerla ad accettare il suo aiuto, ma lei rifiuta. Cruz si arrabbia moltissimo quando scopre che Hermann e Mouch hanno contattato delle persone a sua insaputa, per parlare della sua invenzione, la "Slamigan".

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Gossip

Kid scopre qualcosa di importante per Severide, mentre Brett viene a conoscenza di alcune notizie potenzialmente inquietanti. Quando durante un incendio in una casa qualcuno comincia a sparare, Otis e Stella vengono colpiti. Severide disubbidisce agli ordini per portarli in salvo. Dawson conforta Brett durante un periodo particolarmente difficile, mentre Casey si rende conto che la caserma dei pompieri sembra essere stata invasa da un certo romanticismo.

L'infortunio di Otis crea così tanti disagi all'interno della caserma 51, che Hermann pensa di mandare a chiamare un nuovo vigile del fuoco per sostituirlo, Jack Cordova. Boden riceve alcune notizie molto interessanti, che lo spingono a riflettere ancora di più sulla sua situazione attuale. Nel frattempo, Kidd ha davvero molte difficoltà a non rivelare un segreto che gli è stato confidato in precedenza.