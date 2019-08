Le anticipazioni di Bitter Sweet, (titolo originale Dolunay), riservano nuove interessanti curiosità. Nelle puntate della telenovela turca che andranno in onda da lunedì 19 a venerdì 23 agosto, Deniz dovrà partecipare alla serata riguardante la sua mostra mentre Ferit sarà lieto di fare la sua prima apparizione in pubblico accanto a sua moglie. Nel frattempo, Nazli non sarà molto sicura di partecipare all'evento, in quanto trascorrerà una giornata abbastanza complicata sia in famiglia che in ambito lavorativo.

Deniz va all'ospedale

Nelle puntate di Dolunay, come detto che verranno trasmesse dal 19 al 23 agosto, Engin rivelerà a Fatos la sua intenzione di chiudere la loro relazione. Fatos accetterà di buon grado la decisione di Engin ed entrambi decideranno di rimanere buoni amici. Frattanto Nazli e Ferit fingeranno di andare d'accordo per la felicità del piccolo Bulut. Più tardi Asuman chiederà a Deniz di trascorrere la notte in sua compagnia, ignorando le telefonate di Nazli. Deniz, però, non tornerà a casa: Asuman scoprirà che il ragazzo si trova all'ospedale, in quanto ha avuto un incidente in moto.

Asuman si trasferisce da Deniz

Asuman discuterà con la sorella in quanto la giovane deciderà di trasferirsi da Deniz, in modo da aiutarlo nella convalescenza. Intanto Demet chiederà a Deniz di testimoniare contro Ferit al processo. Ferit e Nazli saranno preoccupati del fatto che Asuman possa confessare la verità sul loro matrimonio. Hakan metterà alla prova Tahir, poiché penserà di farlo diventare uno dei suoi nuovi scagnozzi.

Successivamente Engin e Fatos scopriranno di conoscere entrambi il segreto riguardante le nozze di Ferit e Nazli. Nazli e Ferit vorranno scoprire qualcosa nei riguardi di Saban: il ragazzo, però, sarà alquanto impaurito ed improvvisamente scapperà via.

Deniz scopre il segreto di Nazli e Ferit

Deniz scoprirà il segreto di Nazli e Ferit e andrà subito a chiedere spiegazioni alla coppia. Ferit e Nazli penseranno che, a tradire il loro segreto, sia stata Asuman, ma Deniz smentirà immediatamente tali insinuazioni.

Demet e Hakan chiederanno ad Asuman di collaborare con loro. In un primo momento sembrerà che la donna possa accettare la proposta, ma in seguito i due si renderanno conto di essere stati presi in giro. Intanto Deniz e Ferit avranno una discussione e il fratello di Demet minaccerà Ferit di testimoniare contro di lui durante il processo. Durante l'udienza per l'affidamento di Bulut, Deniz sembrerà deciso a voler rivelare tutta la verità sul matrimonio di Ferit e Nazli.

La testimonianza dell'uomo sarà alquanto decisiva per le sorti del verdetto. Il rapporto tra Deniz e Asuman, intanto, diventerà sempre più profondo. Demet ascolterà di nascosto la conversazione tra Hakan e Bekir riguardante la morte di suo fratello. Poi la donna farà alcune indagini e scoprirà che Hakan è il vero colpevole dell'omicidio di suo fratello Demir e di Zeynep. Demet, pertanto, si scontrerà con il marito sulla questione e Hakan ammetterà inaspettatamente le sue colpe sull'assassinio.

Nazli dovrà fare i conti con alcuni problemi economici, non avendo il denaro utile per saldare il mutuo. In seguito Demet sarà turbata dalla scoperta e deciderà di lasciare Hakan. Quest'ultimo reagirà molto male alle accuse della donna e la costringerà a non lasciarlo.

Fatos sarà terrorizzata dal fatto che un ladro abbia rubato nelle vicinanze della sua abitazione: per tale ragione penserà di chiamare Engin ma poi deciderà di rimanere in compagnia di Tarik. Più tardi Nazli riceverà una telefonata dalla scuola di Bulut, poiché il bambino si scontrerà con un suo compagno. Hakan sarà preoccupato del fatto di poter essere denunciato da sua moglie Demet. Per tale ragione l'uomo studierà un diabolico piano e con la scusa di scaricare la tensione, convincerà Demet a sparare contro un bersaglio posto su una porta. La donna sparerà, ignara del fatto che, dietro la porta, si trovi il corpo di Tahir. Hakan riprenderà tutta la scena e potrà così ricattare Demet, affinché non lo denunci per l''omicidio' commesso.