Una delle coppie più amate di Uomini e donne è di sicuro quella formata da Lorenzo e Claudia. La loro storia d'amore prosegue davvero molto felicemente. La loro unione, che si è formata all'interno della trasmissione uomini e donne condotta da Maria De Filippi, ha appassionato i moltissimi fan del programma, tanto è vero che continuano a seguire la coppia sui social in maniera assidua. Alcuni giorni fa erano saltati fuori alcuni rumors che riguardavano la coppia. Infatti si era parlato di una presunta gravidanza di Claudia Dionigi.

Uomini e Donne: Claudia Dionigi ex corteggiatrice fa chiarezza sulla presunta gravidanza

I fan attenti che seguono la trasmissione che "per il momento in ferie", nei giorni scorsi hanno letto la news in merito alla presunta gravidanza di Claudia, che ricordiamo è stata la scelta di Lorenzo nella scorsa edizione di Uomini e Donne. Nelle ultime ore la bellissima romana ha voluto fare chiarezza nei confronti dei suoi fan tramite il suo canale social di Instagram.

Claudia ha annunciato ai fan che per ora non c'è alcuna gravidanza e che nel caso ci fosse in futuro sarebbe lieta di annunciarla con orgoglio. Quindi la news circolata qualche giorno fa sui social era infondata, ma i fan di uomini e donne avevano sperato nel lieto evento. Per chi segue la coppia su Instagram si sarà accorto che nelle ultime ore la coppia sta postando tantissime storie che riguardano il loro rapporto, svelando alcuni momenti della loro giornata ancora sconosciuti ai fan.

Claudia si è avvicinata ai fan raccontando alcuni momenti belli vissuti durante la trasmissione, come quando Lorenzo si presentò a casa sua facendole una sorpresa. Continuando i racconti riguardanti la loro storia Claudia ha detto che all'esterno della trasmissione uno dei momenti più belli è stato quando Lorenzo gli ha dichiarato il suo amore con un Ti Amo, ricambiato poi dalla stessa dopo una settimana circa.

Anticipazioni Grande Fratello Vip: Lorenzo Ricciardi potrebbe essere nel cast

Nel frattempo possiamo dire che le anticipazioni che riguardano il GF vip 2019 ci rivelano che Lorenzo Ricciardi ex protagonista di uomini e donne potrebbe far parte del cast della prossima edizione del reality show. Il Grande Fratello quest'anno potrebbe essere condotto da Alfonso Signorini che di sicuro riuscirà a far esprimere al meglio i concorrenti all'interno della casa.

Quella del grande fratello potrebbe essere una prova davvero molto forte per la ex coppia di uomini e donne, che però potrebbe consolidare il loro rapporto. Quindi se tutto andrà per il verso giusto Claudia e Lorenzo potrebbero separarsi per qualche mesetto, e di sicuro i fan della trasmissione potrebbero essere felici per la sua partecipazione.