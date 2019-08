Le anticipazioni della famosa serie televisiva turca Bitter Sweet, dal titolo originale Dolunay, riservano molte curiosità che interessano ai telespettatori affezionati. Nelle puntate che verranno trasmesse da lunedì 26 a venerdì 30 agosto, Nazli organizzerà una bella festa a sorpresa per il compleanno di Ferit e inviterà alcuni cari amici dell'uomo, compresa Pelin una vecchia 'fiamma' di Ferit. Nel frattempo Hakan metterà una spia nell'azienda di Ferit.

Intanto Fatos dovrà presentarsi ad un'importante appuntamento di lavoro con un celebre stilista, famoso in tutto il mondo. In seguito Ferit cercherà Tahir ovunque, ma senza successo. Successivamente Nazli inizierà a dare alcune lezioni culinarie.

Nazli e Ferit ritrovano l'intesa

Nelle prossime puntate di Dolunay, come detto che andranno in onda dal 26 al 30 agosto, Nazli e Ferit dopo la festa di compleanno ritroveranno una serena e forte intesa.

Nel frattempo l'arrivo in città di Pelin, l'ex fidanzata di Ferit porterà alcune novità interessanti. In seguito si scoprirà che la donna ha un forte desiderio di vendetta. Successivamente Nazli scoprirà che Pelin in passato ha avuto una relazione con Ferit e sarà alquanto turbata. Poi Ferit si renderà conto di aver creduto ad una menzogna riguardo l'aborto di Pelin: in realtà la vicenda è stata inventata interamente da Demet e Hakan. Pertanto Ferit non dirà nulla a Nazli e andrà a parlare immediatamente con Pelin per avere un chiarimento sulla brutta faccenda.

Demet fa confessare Hakan

Nazli sarà parecchio curiosa e vorrà capire quali intenzioni abbia Pelin nei confronti di Ferit e andrà subito a parlargli. In seguito Cihan cercherà di far eseguire nuovi investimenti a Ferit, con l'intento di farlo rovinare totalmente da Hakan. Nel frattempo Demet sarà notevolmente angosciata e disperata, per tale ragione organizzerà un piano contro Hakan. Così la donna farà confessare Hakan e grazie ad un registratore avrà finalmente la prova utile contro l'uomo.

Intanto Nazli avrà parecchi dubbi nei riguardi di Pelin. Poi Nazli troverà per caso all'interno di un libro una vecchia foto che ritrae Pelin e Ferit. In seguito durante il reportage gastronomico presso il ristorante, Ferit sarà in ritardo poiché sarà distratto da Pelin. Pertanto Manami e Nazli cercheranno di intrattenere il più possibile i giornalisti nell'attesa che arrivi Ferit. Frattanto il ristorante sarà colmo di signore di mezza età, le quali sono solite incontrarsi per delle piacevoli rimpatriate.

Successivamente Demet penserà al modo migliore per potersi vendicare di Hakan. Quest'ultimo si metterà d'accordo con Pelin.