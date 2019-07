Le anticipazioni di Bitter Sweet, dal titolo originale Dolunay riservano diverse curiosità interessanti. Nelle prossime puntate, Demet scoprirà che la macchina in cui viaggiavano Zeynep e Demir è stata sabotata. Da quel momento Ferit sarà convinto che il colpevole della vicenda sia Hakan e lo accuserà dell'omicidio dei due coniugi. Per tale ragione Hakan progetterà un piano per uscire dalle accuse dell'uomo.

In seguito Hakan, aiutato da Bekir, vorrà convincere Celan, un uomo che in passato lavorava per la Pusula Holding, a prendersi la colpa della manomissione della macchina e gli offrirà del denaro in cambio della falsa testimonianza.

Celan rifiuta la proposta di Hakan

Nelle prossime puntate di Dolunay, Celan deciderà di rifiutare la proposta di Hakan. Nel frattempo Ferit scoprirà grazie alla segretaria Ikbal che Celan in passato ha minacciato Demir.

Per tale ragione si recherà dall'uomo insieme a Nazli per avere dei chiarimenti. Durante l'incontro tra Ferit e Celan, oltre a Nazli sarà presente anche Hakan, ma l'uomo si nasconderà dietro una porta e in un certo momento penserà di sparare a Ferit. Dopo la chiacchierata con Celan, Ferit si renderà conto della grande sofferenza dell'uomo provata a causa della malattia della figlia. Per tale motivo Ferit si convincerà dell'innocenza di Celan e continuerà ad avere sospetti su Hakan per l'omicidio di Demir e Zeynep. In seguito Hakan commetterà un brutale crimine.

Resul e Celal vengono uccisi

Hakan incastrerà Resul, il ragazzo che in precedenza ha ingaggiato per sabotare la macchina di Demir e Zeynep e dopo avergli raccontato alcune menzogne lo convincerà a recarsi in casa di Celal. Più tardi Resul verrà portato nell'abitazione di Celal, ma uno dei tirapiedi di Hakan, comandati dallo stesso, sparerà ad entrambi. Cosicché la faccenda si conclude come una resa dei conti tra i due uomini.

Successivamente Hakan sarà prosciolto dalle accuse sull'omicidio di Demir e Zeynep e la vicenda verrà archiviata dalla polizia. Nel frattempo Ferit sarà assai preoccupato per il piccolo Bulut e vorrà portarlo via dalla casa di un delinquente simile, ma non si arrenderà. Per tale ragione cercherà di progettare un piano che gli permetta di ottenere definitivamente l'affidamento di Bulut. Poi Ferit coinvolgerà anche Nazli nell'importante progetto.

Dove guardare in streaming online le puntate di Dolunay

Nell'attesa che vengano trasmesse le nuove puntate di Dolunay è possibile rivedere alcuni degli episodi in streaming online, attraverso l'apposita piattaforma MediasetPlay.it. Nel sito dedicato si possono trovare anche alcuni video interessanti sulle anticipazioni relative alle trame della serie televisiva turca.