Torna lo spazio dedicato a Bitter Sweet - Ingredienti d'amore (titolo originale Dolunay), la Serie TV che ogni giorno colleziona quasi il 21% di share su Canale 5. Nelle puntate in onda a fine agosto, Hakan Onder organizzerà un piano con la complicità di Pelin Turan per dividere Ferit Aslan e Nazli Piran.

Bitter Sweet: Ferir ritrova Pelin

Le anticipazioni di Bitter Sweet, tratte dalle puntate in onda a fine agosto su Canale 5, si soffermano su Pelin, un nuovo personaggio che minerà la felicità di Ferit e Nazli.

Tutto inizierà quando la cuoca deciderà di organizzare il compleanno di suo marito. Un modo per dimenticare gli errori del passato, sebbene all'inizio se ne sia completamente dimenticata. La ragazza, infatti, chiederà la complicità di Fatos, che l'aiuterà a ritrovare tutti i vecchi amici dell'Aslan. Proprio quest'ultimo sarà accolto con gioia da tutti gli invitati tra cui scorgerà una presenza a lui tristemente famigliare.

Stiamo parlando della Turan, l'ex fidanzata, con la quale l'affarista aveva avuto una relazione sentimentale finita dopo un presunto tradimento. Lo zio di Bulut, infatti, temerà che la verità venga alle orecchie di sua moglie, tanto da suggerire alla sua ex fiamma di lasciarlo in pace. Peccato che Hakan e Demet abbiamo un altro piano per minare la serenità ritrovata tra Ferit e Nazli.

Hakan ingaggia la Turan per nuocere all'Aslan

Stando agli spoiler di Bitter Sweet, si evince che Hakan dimostrerà di conoscere assai bene il passato della Pelin, tanto da convincerla a raccontare al manager cos'era successo sette anni prima.

La Turan, a questo punto, accetterà di seguire le direttive dell'Onder. Per questo motivo, la donna si recherà nell'ufficio dell'Aslan per rivelargli che Demet gli aveva fatto credere che l'avesse tradita. Inoltre rivelerà di essere stata costretta ad interrompere la gravidanza sconvolta dalla fine della loro storia d'amore.

L'affarista assume l'ex fidanzata alla Pusola Holding

L'Aslan rimarrà sconvolto dalla confessione dell'ex fidanzata mentre il perfido Hakan gongolerà dietro le quinte.

Il marito di Nazli, infatti, soffrirà moltissimo da tale rivelazione, tanto che la moglie non potrà fare a meno di notare lo strano cambiamento del consorte. Ad un certo punto, l'affarista tranquillizzerà la Piran che la storia con Pelin Turan è ormai un capitolo chiuso. Purtroppo la cuoca di cibo giapponese non crederà alle parole di quest'ultimo, che cadrà nella trappola tesa dal diabolici coniugi Onder.

I telespettatori di Canale 5 scopriranno che la storia dell'aborto era tutta una farsa per far sprofondare l'affascinante imprenditore nello sconforto più totale. Per questo motivo, Ferit sarà vinto da sensi di colpa incredibili, tanto da lasciarsi convincere ad assumere l'ex fidanzata alla Pusola Holding.