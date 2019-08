Continuano ad appassionare i telespettatori le vicende dei protagonisti della soap opera turca "Bitter sweet-ingredienti d'amore". Le anticipazioni dell'appuntamento in onda sul piccolo schermo lunedì 19 agosto alle ore 14:45 svelano che sarà al centro delle trame il personaggio di Deniz. Non mancheranno gli ostacoli per Ferit (Can Yaman) e Nazli che dovranno proseguire la 'farsa' per ottenere l'affidamento del piccolo Bulut.

Deniz comincerà ad avere dei sospetti sul comportamento di Aslan e della Piran rendendosi conto che i due innamorati stanno nascondendo un segreto. Arriverà il giorno dell'inaugurazione riguardante la mostra del fratello di Demet. L'imprenditore coglierà l'occasione al balzo ritenendo che possa trattarsi della giusta serata per la prima uscita matrimoniale con Nazli (Ozge Gurel). La giovane cuoca dimostrerà di non essere dello stesso parere del consorte e questa decisione della ragazza di non presentarsi all'evento potrebbe avere delle ripercussioni riguardo al loro piano.

Il motivo della scelta della Piran sarà dovuto alla dura giornata di lavoro che la costringerà a rimanere a casa senza prendere parte alla cerimonia inaugurale.

Fatos ed Engin decidono di diventare amici dimenticando la loro storia d'amore

Un altro capitolo riguarda il personaggio di Engin che sarà costretto a prendere una decisione inaspettata e non sarà facile comunicare la notizia all'attuale fidanzata.

L'amico di Ferit deciderà di lasciare Fatos ma i due ragazzi riusciranno a trovare un punto d'accordo, dimostrandosi pronti per dare inizio alla loro amicizia. Nazli e Ferit continueranno a fingere in merito al loro rapporto e faranno sembrare all'occhio degli altri che il matrimonio stia procedendo a gonfie vele.

Un grave incidente per Deniz che riesce a riprendersi e riceve la richiesta di Demet

Non mancheranno gli ostacoli nella vita di coppia di Ferit e Nazli in quanto Hakan e Demet cominceranno a ipotizzare che Aslan e la Piran abbiano organizzato le nozze per interessi legati a Bulut.

Deniz rimarrà vittima di un grave incidente in moto e verrà portato d'urgenza in ospedale. Gli spoiler della puntata di Bitter sweet-ingredienti d'amore in onda martedì 20 agosto sottolineano che Asuman, venuta a conoscenza dell'infortunio del musicista, non riuscirà a contenere la rabbia e si renderà protagonista di una pesante lite con Nazli, ma deciderà di rimanere al fianco del fratello di Demet per occuparsi del ragazzo.

Le condizioni di Deniz diventeranno stabili e la moglie di Hakan chiederà al fratello di presentarsi al processo per testimoniare contro Ferit.