Continua ad andare in onda la soap opera spagnola 'Una vita' che non ha alcuna pausa, a differenza di 'Bitter sweet-ingredienti d'amore' e 'Il segreto'. Le anticipazioni delle puntate dal 19 al 24 agosto sottolineano che sarà al centro delle trame la vicenda riguardante Silvia. Esteban salverà la Reyes dalle grinfie di Blasco ma rimarrà ferito nel corso della colluttazione con il malavitoso. L'amico della fidanzata di Arturo sarà costretto a trascorrere una serata in ospedale.

Silvia tornerà alla vita normale e si renderà conto della cecità di Arturo ma non saprà in quale modo comportarsi con il futuro sposo. Blanca dirà la verità a Leonor, alla quale racconterà che Ursula è fuggita con il piccolo Moises con l'intento di far perdere le sue tracce. Samuel e Diego non resteranno a guardare la situazione e partiranno alla volta della città di Valencia per tenersi in contatto con la dark lady. Inigo verrà a conoscenza della verità sull'indiano comprendendo che si tratta di una persona influente nella sua patria.

Arturo spinge Esteban a portare con sé Silvia per evitare di raccontarle la verità

Flora si troverà alle prese con il rischio di essere condannata a morte e l'unica soluzione per risolvere il problema sarà di ritrovare Pena. Felipe darà la possibilità a Lolita di recarsi a Cabrahigo in compagnia dei Palacios. Blanca e Diego, dopo molti tentativi, riusciranno a mettersi sulle tracce di Moises, mentre Carmen deciderà di lasciare l'ospedale.

Inigo consiglierà a Felipe di costringere Cesareo a fingersi come falso testimone, con la speranza di far scagionare Flora dall'accusa di omicidio dell'indiano. Rosina si scaglierà contro Liberto che non le ha raccontato la verità riguardo alla relazione tra Leonor e Inigo. Arturo vorrà tenere nascosto il segreto sulla sua malattia e spingerà Esteban a portare con lui Silvia in Groenlandia.

Il piano organizzato per far cadere in preda alla follia la dark lady

Blanca, Diego e Samuel organizzeranno una strategia con l'intento di far impazzire la Dicenta, dimostratasi adirata per le mancate notizie intorno al piccolo Moises.

La Reyes dichiarerà il suo amore al Valverde, dopo che Arturo le spiegherà di soffrire di una cataratta. Pena deciderà di presentarsi dal commissario Mendez prendendosi la colpa riguardo alla morte dell'indiano e Flora avrà la scarcerazione immediata. La dark lady scoprirà che Carmen è riuscita a sopravvivere alla sua coltellata e vorrà presentarsi in ospedale, dove incontrerà Samuel. Ursula, messa alle strette, minaccerà Samuel e lo ricatterà.

La Dicenta dirà di essere pronta ad andare dalla polizia per accusarlo della morte di Jaime e dell'assalto alla carrozza che ha visto coinvolti Diego e Blanca.