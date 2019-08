Dal 12 agosto è iniziato il periodo di pausa estivo per la soap opera turca Bitter Sweet - Ingredienti d'Smore, il cui titolo originale è Dolunay. Le anticipazioni rivelano che nelle prossime puntate, in onda nuovamente dal 19 agosto, sarà al centro delle trame il personaggio di Tarik. Quest'ultimo continuerà a nascondere i propri sentimenti a Fatos dimostrando una certa timidezza, ma i colpi di scena sono dietro l'angolo.

L'autista sarà pronto per fare la dichiarazione d'amore alla donna amata, ma la reazione della ragazza sorprenderà Tarik che non pensava a un comportamento di questo tipo.

Fatos riceve un'offerta di lavoro come stilista

Nazli organizzerà una festa per festeggiare il compleanno di Ferit (Can Yaman), a cui parteciperanno molte persone. Arriverà Pelin Turan, ex fidanzata dell'Aslan, ma non termineranno le sorprese per via della venuta di amici importanti dell'imprenditore.

Ci sarà uno stilista che parlerà con Engin (Balamir Emren) degli studi fatti da Fatos e farà una proposta di lavoro alla ragazza, ma prima vorrà avere delle garanzie. La giovane donna dovrà presentare il portfolio al possibile datore di lavoro, con la speranza di essere assunta come stilista e coronare il suo sogno. L'amica della Piran deciderà di andare al colloquio di lavoro il giorno successivo, ma la situazione si complicherà in quanto non sarà in possesso di un disegno da poter presentare allo stilista.

Fatos costringerà Tarik e l'amica Manami a farle compagnia per tutta la notte, con l'intento di concludere il lavoro da presentare e terminare le bozze.

Tarik si dichiara a Fatos

Tarik deciderà di accompagnare Fatos all'appuntamento di lavoro, dove avrà l'opportunità di trascorrere qualche minuto solo con la ragazza. Proprio in quel momento confiderà a Fatos di essere innamorato di lei. La ragazza in preda al panico e non sapendo cosa rispondere, troverà una scusa e scapperà via al colloquio, liquidando il povero autista.

L'amica della Piran deciderà di parlare della questione con Asuman (Ilayda Akdoman), quest'ultima le confiderà che l'autista prova dei sentimenti nei suoi confronti già da parecchio tempo. Fatos dichiarerà di non essere innamorata di Tarik.

La cuoca consiglierà a Fatos (Oznur Serceler) di essere sincera con Tarik, senza creargli delle illusioni. Tarik si renderà conto di non avere speranze con la ragazza e non permetterà alla giovane donna di raccontargli la verità, ma l'uomo chiarirà di essere favorevole al restare amici.

Fatos, certa del fatto che Tarik abbia occhi solo per lei, spingerà Manami a mettere da parte il corteggiamento nei confronti dell'autista. Si creeranno nuovi equivoci che incuriosiranno il pubblico e porteranno Fatos ad avere nuove certezze.