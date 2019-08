La soap opera turca Bitter Sweet - Ingredienti d'amore sta per volgere al termine. Tutti i nodi verranno presto al pettine. Nel frattempo, accadranno numerosi nuovi colpi di scena, che lasceranno i telespettatori a casa senza parole. Uno di questi sarà proprio Pelin.

La donna è stata invitata al compleanno a sorpresa di Ferit dalla cuoca Nazli. Tuttavia, la protagonista non sa a cosa andrà in contro a causa sua.

Il rapporto tra i due giovani protagonisti starà per essere compromesso quasi definitivamente dall'incombente pericolo all'orizzonte. Hakan escogiterà un nuovo piano per riacquistare potere nella Pusula Holding.

Pelin, Ferit e Nazli in serio pericolo

Nazli ha saputo da Tarik che è arrivato il compleanno dell'Aslan. Così si è precipitata ad organizzargli una festa grazie all'aiuto dell'amica Fatos.

Successivamente ha dato un'occhiata al profilo social di Engin e ha visto una foto di sette anni prima del marito con dei vecchi amici. Allora ha pensato di invitarli tutti per sorprendere l'Aslan.

La cuoca ignora cosa è successo durante quel party e ha deciso di procedere nei preparativi. Nelle prossime puntate di Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, i telespettatori assisteranno alla festa di compleanno dell'Aslan.

Tra gli invitati ci sarà anche Pelin, l'ex fidanzata del giovane architetto. Tuttavia, a Nazli sarà presentata come un'amica di vecchia data dello sposo.

Ferit chiamerà da parte Pelin e la inviterà ad andare via dal party. La ragazza non vorrà sentir ragione e rimarrà comunque. L'Aslan mostrerà di aver apprezzato molto l'idea, senza far intendere alla moglie le sue preoccupazioni. Pelin è tornata nella vita dell'architetto di Istanbul per portare a termine un piano ben preciso.

Infatti si rivelerà essere una complice di Hakan Onder. In cambio dei soldi del marito di Demet tenterà di far cadere nuovamente l'ex tra le sue braccia e allontanerà Nazli. Inoltre, informerà Ferit di aver perso il suo bambino che aspettava in grembo. La notizia sconvolgerà il protagonista e lo porterà a trascurare la cuoca, per passare del tempo con la new entry.

Nazli rifiuta la dichiarazione d'amore di Ferit

Si tratterrà con la sua ex e le proporrà un posto di lavoro nella sua azienda, per rimediare ai suoi errori del passato.

L'Aslan aveva lasciato Pelin per colpa di Demet. La moglie di Hakan era molto gelosa della ragazza e fece credere a Ferit che la sua fidanzata lo tradiva.

Il protagonista della soap dimenticherà un importante appuntamento con la moglie per colpa della sua ex. La situazione farà uscire Nazli fuori di sé e la porterà a rifiutare la vera dichiarazione d'amore di Ferit. L'uomo si stancherà e deciderà di indagare di persona.

Infine, scoprirà l'esistenza dello zampino di Hakan in questa vicenda.