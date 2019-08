Sembrano lontanissimi i tempi in cui Giulia Cavaglià sceglieva Manuel Galiano nella puntata finale della stagione 2018-19 del Trono Classico di Uomini e donne. La loro frequentazione è poi durata solo qualche settimana, anche se le ragioni della rottura-lampo ancora non sono chiare dato che, nell'intervista a Raffaella Mennoia, i due hanno dato una versione dei fatti diversa: lei ha confermato il tradimento di Manuel a Ibiza, mentre lui ha parlato dell'ex tronista come di una persona interessata solo ad aumentare il numero di followers su Instagram.

Comunque sia, l'ex coppia è ufficialmente separata da più di un mese ed è libera di frequentare nuove persone. Se ormai non sembrano esserci dubbi sull'amicizia speciale tra Giulia e il calciatore Pietro, anche Manuel è stato avvistato in compagnia di una ragazza mora.

Giulia Cavaglià continua a uscire con Pietro Zamas

Da diverse settimane i telespettatori di Uomini e Donne stanno seguendo con curiosità l'evoluzione del rapporto tra Giulia Cavaglià e Pietro Zamas, un calciatore delle serie minori.

La coppia è stata avvistata più volte insieme e, come segnalato dal Vicolo delle News, anche negli ultimi giorni è apparsa in alcune Instagram Stories di amici. Sembra certo che i due abbiano partecipato alle stesse feste, dopo che in passato avevano trascorso insieme pomeriggi al mare o in piscina. La Cavaglià, al momento, preferisce però mantenere il basso profilo in merito a questa frequentazione, tanto da non avere ancora cominciato a seguire Pietro su Instagram. Ai fan più attenti, però, non sono sfuggiti alcuni like alle foto del calciatore e qualche breve commento dall'una o dell'altra parte.

Manuel Galiano, in Sardegna, in compagnia di una ragazza

In attesa di scoprire se a breve arriverà la conferma ufficiale da parte di Giulia Cavaglià, l'attenzione del Gossip di Uomini e Donne è rivolta anche al suo ex fidanzato Manuel Galiano. Quest'ultimo è stato sorpreso in compagnia di una ragazza mora durante le sue vacanze in Sardegna, a San Teodoro. Come evidenziato nel video pubblicato su profilo Instagram GossipeTvOfficial, i due sono stati pizzicati in un locale in atteggiamenti abbastanza affettuosi.

Si tratterà di una semplice amicizia o di un vero flirt estivo? Al momento, l'ex corteggiatore non ha dato alcuna conferma o smentita ufficiale, continuando a essere uno dei favoriti per il posto di tronista della stagione 2019-20 di Uomini e Sonne. Insieme a lui, i nomi forti sono sempre gli stessi ovvero Giulio Raselli (anche lui, ex corteggiatore di Giulia Cavaglià), Antonio Moriconi e Alessio Campoli nonché i single di Temptation Island 6 Alessandro Zarino e Alessandro Cannataro.