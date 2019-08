Le anticipazioni dell'episodio della longeva soap opera spagnola ideata da Aurora Guerra, 'Una vita' di lunedì 12 agosto sottolineano che Diego farà i conti con una scoperta inaspettata e sarà vicino a comprendere la realtà dei fatti. L'Alday si renderà conto che, dietro la morte del padre Jaime, c'è il coinvolgimento di Samuel. Quest'ultimo verrà arrestato mentre si troverà a casa di Ursula per il pranzo.

Il compagno di Blanca (Elena Gonzalez) non avrà intenzione di perdonare il fratello per questo gesto e proverà a dimenticare questa drammatica vicenda. Un altro capitolo riguarda il personaggio di Arturo che cercherà di ricominciare una nuova vita con l'intento di mettere da parte i cattivi pensieri. Il generale riceverà il sostegno di Esteban che dimostrerà la vicinanza nei confronti del colonnello, ma non termineranno gli ostacoli per il Valverde.

Episodio di lunedì 12 agosto: Esteban chiarisce le incomprensioni con il generale Valverde

Esteban cercherà di rincuorare Arturo, al quale spiegherà di non essere interessato a conquistare Silvia e la tranquillità durerà per poco tempo. Il generale verrà a conoscenza della presenza di una persona misteriosa che ha rapito la signora Reyes. Celia, dal canto suo spingerà Lucia a prendere una decisione definitiva per fare ritorno a Salamanca con la speranza di chiarire i contrasti con Joaquin.

Inigo vedrà complicarsi la situazione e, dopo aver fatto le dovute indagini, si renderà conto del piano organizzato da Pena. Quest'ultimo chiederà a Eva e al piccolo Nacho di presentarsi nel quartiere di Acacias. Pena tenterà di spiegare la questione dialogando con Leonor ma non otterrà gli effetti sperati in quanto la ragazza non crederà alla versione dei fatti.

Puntata di martedì 13 agosto: Diego si scaglia contro la Dicenta

Ursula vorrà fare una scelta inaspettata e ordinerà alla dipendente Carmen incaricata di preparare le valigie di velocizzare la sua partenza.

Diego farà ritorno a casa e si troverà alle prese con lo sconforto dopo aver scoperto la verità sull'omicidio di Jaime e racconterà a Blanca che il padre è morto. Paquito lascerà il posto di lavoro come vigilante notturno e verrà sostituito da Cesareo. Gli spoiler dell'appuntamento di martedì 13 agosto sottolineano che Silvia non prenderà parte a una cena alla quale era stata invitata e tale comportamento provocherà la preoccupazione di Arturo.

Quest'ultimo non penserà che la fidanzata possa essere stata rapita ma s’interrogherà sul motivo di quest’atteggiamento. Infine Diego accuserà Ursula davanti a tutte le persone e la incolperà di aver indotto Samuel a uccidere Jaime.