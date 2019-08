La programmazione della telenovela Una vita proseguirà imperterrita per tutto il mese di agosto, senza alcuna variazione di palinsesto. A differenza di quanto accaduto per Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, le vicende di Acacias 38 non sono andate in pausa lunedì 12 agosto, restando ad occupare lo spazio pomeridiano successivo al Tg5 delle ore 13:00. A sorpresa, neppure il giorno festivo spaventerà la serie iberica che andrà in onda regolarmente persino nel giorno di Ferragosto, cominciando con qualche minuto di anticipo rispetto le abitudini.

La decisione di non variare la programmazione di Una Vita verrà mantenuta anche la settimana successiva, così come nella prima serata del sabato su Rete 4.

Una Vita va in onda anche a Ferragosto

I telespettatori di Una Vita potranno sorridere per tutte le vacanze estive. Il lento processo di avvicinamento al ritrovamento del piccolo Moises continuerà quotidianamente senza alcuna variazione degna di nota.

La telenovela ambientata nel quartiere cittadino di Acacias 38 verrà trasmessa ogni giorno da lunedì 12 a venerdì 16 agosto e non subirà nessuna interruzione neppure a Ferragosto. In tale data, infatti, verrà trasmesso un maxi episodio che comincerà alle ore 13:35 circa e proseguirà fino alle ore 14:55. quando lascerà spazio ad un film della serie di 'Inga Lindstrom'. Chi non ha in programma gite fuori porta nel giorno festivo, potrà seguire una puntata particolarmente intensa, caratterizzata dalla sconvolgente conclusione di Blanca: Moises si trova nelle mani della stessa persona che ha assalito la carrozza della fuga con Diego.

Momenti emozionanti riguarderanno anche Flora che permetterà all'Indiano di entrare alla Deliciosa. Ma la donna si renderà conto di avere commesso un errore, quando il malvivente si scaglierà contro Pena con l'obiettivo di ucciderlo.

Il palinsesto della prossima settimana

Le conferme relative a Una Vita riguardano anche la settimana compresa dal 19 al 24 agosto, periodo in cui la telenovela spagnola manterrà la fascia oraria appena successiva al Tg5 delle ore 13:00 (occupando così, anche lo spazio lasciato libero da Beautiful).

Tale programmazione verrà mantenuta fino a lunedì 26 agosto poiché sia la soap americana che Il Segreto porranno fine alla loro lunga pausa estiva, durata ben tre settimane. Di minore durata sarà, invece, l'interruzione di Bitter Sweet - Ingredienti d'amore che riprenderà la sua fascia di collocazione pomeridiana già a partire dal 19 agosto, dopo una sospensione di sole cinque puntate. Per quanto riguarda, infine, gli appuntamenti serali di Una Vita su Rete 4, al momento risultano confermati sia quelli del 17 che del 24 agosto.