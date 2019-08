Prosegue la pausa estiva della telenovela Il Segreto, che tornerà su Canale 5 a partire dal 26 agosto. In attesa di ritrovare Donna Francisca e "colleghi" sulla rete ammiraglia Mediaset, i telespettatori italiani potranno comunque tenere d'occhio gli episodi attualmente in onda in Spagna che non subiranno alcuna interruzione durante il mese di agosto.

Diversi personaggi ben noti in Italia continuano ad essere grandi protagonisti anche nel paese iberico in attesa della sorprendente "rivoluzione" del mese di settembre, quando si assisterà ad un salto temporale di circa cinque anni.

Tra i protagonisti che tengono ancora banco vi è sicuramente Fernando Mesia, il quale sembra sempre più deciso a portare a termine la sua vendetta definitiva contro Puente Viejo.

Il Segreto anticipazioni: Fernando e García-Morales sono complici

Le anticipazioni spagnole de Il Segreto confermano che Fernando Mesia non sarà affatto cambiato come vorrà far credere a Maria. Infatti, se da un lato fingerà di volerla aiutare nel recuperare l'uso delle gambe, dall'altro invece sarà deciso a tenerla legata a sé, facendo in modo che non guarisca.

Per questo motivo, sarà proprio lui a fare in modo che l'infermiera Vilches interrompa le cure quando saranno visibili i primi segni di miglioramento. Ma la crudeltà di Mesia andrà ben oltre.

Nelle puntate in onda in Spagna ad agosto, risulterà chiaro il suo accordo con il sottosegretario García-Morales per distruggere definitivamente Puente Viejo, inondandolo per rendere operativo un bacino idrico.

Si scoprirà, infatti, che il funzionario è lo zio di Maria Elena, la donna che Fernando aveva sposato, ma che poi aveva perso la vita in seguito ad un'esplosione. Il sottosegretario vorrà consumare la sua vendetta nei confronti di tutti coloro che reputa responsabili dell'attentato.

Trame spagnole Il Segreto: Fernando e Maria dovrebbero uscire di scena

La permanenza di Fernando Mesia nelle trame spagnole de Il Segreto non dovrebbe, comunque, durare a lungo.

Anche lui, infatti, dovrebbe dare l'addio alla telenovela nelle puntate in onda a settembre quando avrà luogo un salto temporale di cinque anni. In quest'occasione diversi personaggi sembrano destinati ad uscire di scena, e i nomi più probabili sono quelli di Maria, Severo, Carmelo, Irene e di Mesia stesso.

Tuttavia, per tanti che saluteranno ci saranno altrettante gradite new entry che riusciranno ad attirare le attenzioni del pubblico con le loro storie.

Tra i nuovi personaggi più attesi - come già ufficializzato dal canale Antena 3 - ci sarà Ignacio Solozábal (interpretato dall'attore Manuel Regueiro, già noto ai telespettatori come Arturo Valverde di Una Vita) con le sue tre figlie Marta, Rosa e Carolina. Spazio anche alla famiglia dei Marchesi De Los Visos, che sarà composta da Isabela e dai figli Adolfo e Tomas.