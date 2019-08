Torna l'appuntamento con le notizie su Il Segreto, lo sceneggiato scritto da Aurora Guerra che continua ad essere il protagonista delle reti Mediaset. Nelle prossime puntate, in onda a breve su Canale 5, i seguaci assisteranno all'uscita di scena di Saul Ortega e Julieta Uriarte in sella ad un cavallo bianco dopo aver aiutato Carmelo Leal e Don Berengario a scagionarsi dall'accusa di omicidio.

Il Segreto: Carmelo e Don Berengario nei guai con la legge

Julieta e Saul usciranno di scena.

Ebbene sì, una delle coppie più amate dai telespettatori italiani abbandonerà Puente Viejo nel corso della puntata 2049 de Il Segreto per salvare Don Berengario e Carmelo dall'arresto. Le anticipazioni trasmesse nelle prossime settimane su Canale 5 svelano che tutto comincerà quando Cifuentes troverà i corpi senza vita dei Molero. Il sergente incolperà subito il prete ed il sindaco del duplice omicidio dopo una maldestra testimonianza di Don Anselmo.

Saul, a questo punto, acconsentirà ad esaudire il desiderio di sua moglie di fuggire dal paesello per rifarsi una vita lontano da tanta sofferenza. Ma prima della partenza deciderà di assumersi la colpa del crimine in modo da scagionare Don Berengario e Leal. Per questo motivo l'Ortega ideerà un piano per far credere al sergente ed alla guardia civile di essere l'autore della morte dei Molero.

Il piano di Saul

Gli spoiler de Il Segreto, in onda a partire da settembre su Canale 5, svelano che Saul farà sapere a Cifuentes di essere disposto a fornirgli una pista per acciuffare i veri responsabili del decesso dei proprietari della miniera.

Per fare ciò l'Ortega chiederà a Carmelo di portargli l'arma da fuoco incriminata per imprimere le sue impronte digitali su di essa. Alla fine Don Berengario e il Leal accetteranno di aiutare il marito di Julieta chiedendo la collaborazione anche di Severo Santacruz, Adela e Irene.

L'Ortega e Julieta lasciano Puente Viejo

Nel frattempo Saul e Julieta saluteranno tutti gli amici ed, in particolare, Consuelo e Prudencio che prometteranno di andarli a trovare nella loro nuova casa.

Per tanto l'Ortega e la moglie saliranno in sella ad un cavallo bianco dopo aver portato a termine il loro piano per lasciarsi alle spalle le sofferenze patite a Puente Viejo. Infine Carmelo consegnerà a Cifuentes una lettera con le dichiarazioni di colpevolezza nei confronti di Molero firmata dal fratello di Prudencio (Jose Milan). In questo modo si conclude la partecipazione degli attori Ruben Bernal e Claudia Galan sul set dello sceneggiato iberico.

Due abbandoni che siamo sicuri lasceranno con l'amaro in bocca i più di tre milioni di telespettatori che da oltre sette anni seguono le vicende ambientate nel piccolo borgo iberico.