Gli spoiler iberici della soap opera di successo Il Segreto, in onda su Canale 5, rivelano che a Puente Viejo ci sarà il gradito ritorno di due protagonisti molto amati dal pubblico televisivo: quello di Emilia e Alfonso Castaneda. I due coniugi torneranno in città, stavolta, per rimanerci. Per assistere a questo evento però i telespettatori italiani dovranno attendere ancora qualche mese. È bene ricordare che Emilia e Alfonso sono stati costretti a lasciare Puente Viejo e la loro casa per fuggire a Parigi, nella vicina Francia, in quanto accusati dell'omicidio della generale Perez.

Emilia e Alfonso Castaneda tornano a Puente Viejo

Entrambi ricercati dalle forze dell'ordine, i due protagonisti de Il Segreto hanno fatto rientro in città solo per qualche breve momento, in particolar modo in seguito al loro rapimento da parte di alcuni malviventi, complici di Fernando; ma alla fine grazie a quest'ultimo, e a Maria, la coppia è riuscita a ritornare libera, preferendo però poi allontanarsi dalla città una volta e per tutte.

Dopo il salto temporale (di cinque anni) che accadrà tra qualche settimana, i telespettatori e fan della soap opera assisteranno al cambiamento avvenuto nel villaggio di Puente Viejo. Molti personaggi della soap continueranno a essere presenti nella narrazione, altri faranno nuovamente il loro ingresso in scena, come Alfonso ed Emilia; quest'ultima prima di andar via stava aspettando il figlio concepito in seguito alle violenze subite in carcere, dove era stata reclusa, insieme ad Alfonso, dal Generale Perez.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Il Segreto

Maria tra i personaggi che usciranno dalla soap opera

La domanda infatti che ora i telespettatori e fan della soap opera si pongono è quella se Emilia tornerà con il suo bambino; potrebbe accadere che i coniugi Castaneda ritornino con una bellissima sorpresa. Emilia e Alfonso, molto probabilmente, continueranno a lavorare nella locanda grazie a Matias e Marcela.

Grande esclusa dal sequel della narrazione sarà invece Maria.

Su come e perché uscirà dalla scena ancora però non è dato saperlo. A dire addio a Puente Viejo sarà anche una storica coppia della soap, cioè quella composta da Julieta e Saul, che dopo diverse vicissitudini decidono di lasciare la loro casa per iniziare una nuova vita altrove.

Julieta e Saul non saranno i soli a lasciare la città, infatti anche Elsa e Isaac non sono stati riconfermati nel seguito della narrazione.

I due, infatti, dopo essersi riconciliati e riacquistato la salute, decideranno di gettarsi alle spalle i difficili momenti passati a Puente Viejo, per ricominciare da qualche altra parte. La programmazione de Il Segreto riprenderà, dopo la pausa estiva, dal 26 agosto su Canale 5.