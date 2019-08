Torna l'appuntamento dedicato alle notizie su Il Segreto, lo sceneggiato scritto da Aurora Guerra che tornerà in onda da lunedì 29 agosto su Canale 5. Nelle puntate in onda da lunedì 19 a venerdì 23 agosto in Spagna Maria Castaneda e Fernando Mesia saranno coinvolti nell'esplosione di un monastero abbandonato. Se la nipote di Donna Francisca si salverà per un pelo, il figlio di Olmo sarà dato per morto.

Il Segreto: la scomparsa di Fernando

Le anticipazioni de Il Segreto relative alle puntate spagnole in onda da lunedì 19 a venerdì 23 agosto su Antena 3 rivelano che Maria tornerà a camminare dopo essersi salvata dall'esplosione del monastero abbandonato mentre di Fernando si perderanno le tracce. Carmelo Leal e Severo Santacruz, invece, aggiorneranno il sottosegretario Garcia-Morales sull'accaduto e cercheranno di fargli cambiare idea sul riempimento del serbatoio senza riuscirci.

Maria chiede perdono a Donna Francisca

Allo stesso tempo la Castaneda chiederà scusa a Donna Francisca e le chiederà il permesso di tornare a vivere alla Casona. Peccato che la Montenegro risponda di no ma il suo rifiuto sarà travisato. La matrona, infatti, vorrà che Maria torni a vivere alla tenuta insieme ai suoi figli. Più tardi, la madre di Esperanza riceverà la visita di Matias. Quest'ultimo mostrerà la sua preoccupazione per il riempimento del bacino idrico visto che sta iniziando a distruggere le case limitrofe di Puente Viejo.

Garcia-Morales indaga sulla presunta morte del Mesia

Le trame de Il Segreto, in onda in Spagna a partire da lunedì 19 agosto, svelano che Severo si recherà dal Garcia-Morales per chiedergli informazioni sulla scomparsa di Fernando, dato per morto dopo l'esplosione. Intanto Marcela e Matias si recheranno alla Villa dove la Castaneda gli mostrerà di essere tornata a camminare. Mauricio, invece, informerà Donna Francisca che il sottosegretario si sta occupando di indagare sulla presunta morte del figlio di Olmo.

In questo frangente la matrona crederà che il Mesia sia ancora vivo. Purtroppo i guai saranno solo che all'inizio in quanto la Montenegro scoprirà che i cavalli, il bestiame e gli alberi da frutto sono ammalati con Carmelo e Meliton che comprenderanno che il problema deriva dall'acqua avvelenata.

La Castaneda torna a camminare

Meliton, infatti, apprenderà che l'acqua per il consumo umano è stata adulterata.

Matias, a questo punto, punterà il dito su Garcia-Morales tanto che il sindaco chiederà al sergente di andare a parlare con lui. Raimundo, invece, noterà che la Castaneda ha ripreso a camminare, sebbene con molto sforzo. Infine il vecchio locandiere scoprirà che tutto il bestiame e le culture sono andate perse. Fernando è davvero morto? Non ci resta che attendere le prossime anticipazioni direttamente dalla Spagna per scoprire cosa accadrà.