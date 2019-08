Il principino George di Cambridge, figlio di Kate Middleton, frequenterá lezioni di balletto e di danza classica a partire dal prossimo anno scolastico. Del resto, anche la principessa Diana amava la danza classica e il piccolo George potrebbe avere questo tratto in comune con la compianta nonna paterna.

Lezioni di danza classica per il principe George di Cambridge, proprio come Lady D

La costosa scuola da 18mila sterline all'anno frequentata dal principe George di Cambridge (e futuro re) si chiama Thomas's Battersea.

È un collegio per bambini facoltosi ed è di stampo montessoriano. La scuola propone diverse attività per i suoi ricchi allievi che devono essere formati fin dalla più tenera età per ruoli chiave nella vita del Regno.

Il principino George, figlio del principe William e futuro erede al trono d'Inghilterra, a partire da settembre inizierà a frequentare il terzo anno della scuola elementare. Dopo i primi due anni trascorsi piacevolmente e con profitto, il terzo anno vedrà l'introduzione di nuove materie, tra cui la seconda lingua, che sarà il Francese, e anche la classe di balletto.

In sostanza, tutti i bambini della scuola, sia maschietti che femminucce, potranno frequentare la classe di danza classica che si svolge a cadenza settimanale, dura 35 minuti e prevede l'accompagnamento del pianoforte dal vivo. Il programma scolastico di danza è costruito in base alle indicazioni della Royal Academy of Dance di Londra.

La responsabile dell'istituto per la scuola primaria, Helen Haslem, ha scritto sul sito web della scuola che proprio in questo momento di crescita per i giovani allievi della scuola "iniziano ad emergere i punti di forza e i talenti individuali propri di ciascuno" e che è proprio questo il momento giusto per accorgersene. Le lingue straniere e l'educazione fisica fanno parte di questo ampio progetto alla scoperta dei talenti in tenera età.

La passione per il ballo della Principessa Diana potrebbe essere un'eredità avuta in dono dalla nonna per il principino George

I genitori di baby George sembrano essere felici di questa scelta e papà William, marito di Kate Middleton, ricorda come il balletto fosse anche una delle passioni di sua madre, la principessa Diana. La foto di Lady D all'Opera di Parigi insieme ad alcune ballerine è, infatti, una delle più care per i figli della Principessa del Galles.

Il principe William, parlando a proposito del suo impegno contro il bullismo giovanile, ha confidato ai microfoni di BBC Radio 1 che il suo primogenito George è un appassionato ballerino, proprio come lo era Lady D. Celeberrimi gli scatti che ritraggono Lady D danzare durante le serate di gala, indossando abiti magnifici e muovendosi in maniera appropriata ed elegante. Un talento naturale riconosciuto alla principessa triste da tutti, compresi i suoi detrattori.

"Mia madre ballava sempre - ha confessato il principe William - lei adorava ballare". Ed ha ricordato il suo insegnamento: "Se c'è qualcosa che ami, fallo! È molto importante questo. E non lasciare mai che nessuno ti dica di fare diversamente".