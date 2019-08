In quella che è un'estate di separazioni, è arrivata al termine anche la storia d'amore tra Daniele Dal Moro e Martina Nasone; i due ex concorrenti del Grande Fratello avevano cominciato la loro storia proprio all'interno della casa più spiata d'Italia. Già all'epoca i due avevano fatto discutere per via dei loro continui tira e molla iniziati all'interno dello show e continuati poi fuori dalla casa, fino ad arrivare alla rottura totale annunciata da Martina qualche giorno fa via social.

Tra Martina e Daniele è tutto finito

L'ex concorrente e vincitrice dell'edizione passata del Grande Fratello 2019 ha affermato di essere rimasta davvero molto delusa e di aver sperato in un lieto fine per la sua storia con Daniele ma così non è stato: "La brutta notizia? Credetemi per alcune cose sono dispiaciuta più di voi. Io sono un'eterna romantica e nelle cose ci credo, ci credo fino in fondo ma non sempre le cose vanno come si desidera.

Io vi ringrazio per i vostri continui messaggi di sostegno, mi tirate su il morale e mi fate davvero sentire meglio" ha fatto sapere ai suoi fan più devoti.

Martina ha poi chiesto ai suoi fan di continuare a sostenerla come da sempre fanno: "Niente panico, preferisco provarci nelle cose piuttosto che avere il rimpianto di non averlo fatto. Spero che voi possiate continuare a sostenermi ora e in futuro; spero che mi possiate appoggiarmi nei miei piani attuali e futuri.

Vi ringrazio del vostro sostegno incondizionato che da sempre mi regalate".

Daniele d'altro canto sempre attraverso i social, e più precisamente attraverso il suo profilo Instagram ha fatto sapere ai suoi fan di essere rimasto davvero colpito dalle parole dell'ormai ex fidanzata: "Intanto sono rimasto di sasso più di voi. Io ero rimasto ad un messaggio arrivatomi ieri, il quale diceva che dovevamo organizzarci per partire non appena fosse tornata dalla vacanza con i suoi amici." L'ex concorrente del Grande Fratello non è però rimasto in silenzio, e attraverso altri messaggi ha voluto far sapere : "Sono rimasto in silenzio per troppo tempo.

In questa storia sono sempre stato definito come 'il cattivo'. Sicuramente ho commesso degli errori ma anch'io merito di vivere la mia vita con leggerezza e spensieratezza."

Sull'ex fidanzata Daniele ha chiarito di volerle davvero bene nonostante i suoi comportamenti e ciò che è accaduto: " Per quanto le voglia bene, un bene dell'anima e venderei un rene per e vederla felice; Martina è fatta a modo suo e quando qualcosa non va mi vomita il suo odio addosso, Per carità io non sono un santo e voi siete liberi di schieravi con chi volete" ha fatto sapere ai fan.

Il tentativo di fare pace andato male

L'ex concorrente del GF, avendo capito di aver esagerato e commesso un grande sbaglio nei confronti dell'ex ha voluto rimediare al suo errore incontrandolo a Roma, dove però Daniele era impegnato in uno shooting fotografico e non l'ha potuta incontrare.

"Ho preso un treno e sono andata a incontrare il diretto interessato a Roma. Lui però aveva un servizio fotografico e non l'ho potuto vedere e così ho preso un treno e sono tornata a casa, per me basta così e tutto finito" ha fatto sapere ai fan attraverso i social.