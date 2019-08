L'estate si sa è da sempre periodo di nuovi amori e grande avventure, ed è forse proprio quello che sta accadendo tra l'ex bomber di Serie A, Marco Borriello e l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne Vittoria Deganello. I due si troverebbero insieme ad Ibiza, da tempo casa del calciatore, e da sempre meta prediletta dai Vip italiani.

Sarebbe nato un nuovo 'amore' ad Ibiza tra Borriello e Vittoria Deganello

A dare la notizia di un possibile nuovo flirt estivo tra Marco Borriello e l'ormai ex fidanzata di Mattia Marciano è stato il ''Magazine 361'' di Alfonso Signorini che scrive: "Ibiza è una delle mete preferite dai vip e non solo, uno degli abitudinari dell'isola iberica è sicuramente Marco Borriello, da sempre famoso per i suoi gol e le piccanti storie d'amore.

L'ex fidanzato di Belen Rodriguez starebbe trascorrendo le vacanze insieme a Vittoria Deganello". Aggiungendo poi: "Le foto in barca pubblicate sui social immortalano gli stessi luoghi. Se tra i due ci sarà qualcosa o meno... lo dirà soltanto il tempo. Intanto si godono le vacanze."

Chissà se davvero stia nascendo qualcosa tra i due, infondo Ibiza è da sempre conosciuta anche per questo, le sue piccanti storie d'amore che spesso si consumano nel periodo estivo infiammano da sempre le pagine di Gossip e non solo.

Per ora solo il tempo potrà dirci se questo flirt estivo si trasformerà in una vera e propria storia d'amore tra Vittoria Deganello e Marco Borriello.

Vittoria Deganello, ex corteggiatrice di Uomini e donne avrebbe un flirt con Borriello

Vittoria Deganello, chi sarebbe la nuova fiamma del bomber Marco Borriello? Molti fan di Uomini e donne la conosceranno sicuramente per la sua partecipazione come corteggiatrice nel programma di Maria De Filippi.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Gossip

All'epoca Vittoria fu la scelta finale di Mattia Marciano, con il quale ebbe una storia davvero complicata finita al termine del 2018 per via di diverse incomprensioni a detta di lei irrisolvibili. I due ex fidanzati durante il loro breve periodo di convivenza avevano deciso di rimanere lontano il più possibile da social, tenendo di fatto nascosti tutti i dettagli della loro storia ai fans. Questi una volta ricevuta la notizia della rottura avevano ipotizzato un possibile tradimento da parte di uno dei due, un vociferare questo subito smentito da Vittoria che all'epoca disse: "Siamo stati da sempre due persone molto riservate.

Per questo motivo abbiamo deciso di non sbandierare i dettagli della nostra storia al mondo. Nessuno ha fatto del male a nessuno. Il motivo principale è l'incompatibilità totale su ogni cosa. Ci siamo sempre trattati con grande rispetto e non c'è stato alcun tradimento''.