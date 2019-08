È tempo di vacanze estive per Un posto al sole, la soap partenopea in onda tradizionalmente su Rai 3 dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 20:45. Venerdì 9 agosto è andata in onda l'ultima puntata della 23° stagione e anche l'ultima prima della pausa prevista a metà agosto. In essa Patrizio ha organizzato una piacevole sorpresa per gli abitanti di Palazzo Palladini sullo yacht, mentre Carla ha dovuto fare i conti con un doloroso equivoco legato ad Alberto Palladini.

Con questi presupposti si aprirà la nuova stagione della storica serie di Rai 3, che inizierà ufficialmente il 26 agosto. Sono tante le sorprese che caratterizzeranno le puntate di settembre e ottobre e che sanciranno il gradito ritorno di due volti storici quali Valentina Pace e Ilenia Lazzarin.

Un posto al sole in pausa fino al 26 agosto

La programmazione di Un posto al sole subirà una battuta d'arresto nelle due settimane centrali di agosto 2019.

A partire da oggi 12 agosto, infatti, la soap non andrà in onda e resterà in pausa fino a venerdì 23, tornando regolarmente lunedì 26 agosto alle ore 20:45 circa. Non sarà l'unica serie televisiva che verrà interrotta nel mese tradizionalmente dedicato alle vacanze. Su Canale 5, Beautiful e Il Segreto sono già state sospese a partire dal 5 agosto mentre oggi sarà Bitter Sweet-Ingredienti d'amore ad essere cancellato per una sola settimana, tornando regolarmente sulla rete ammiraglia Mediaset il 19 dello stesso mese.

A non godere di un solo giorno di riposo sarà la telenovela Una Vita. Le vicende di Blanca e Diego, infatti, non subiranno alcuna variazione di palinsesto per tutto agosto, la programmazione della soap resterà invariata. Nessuna cancellazione caratterizzerà anche Tempesta d'amore.

Le novità della 24° stagione di Un posto al sole

Archiviata una stagione ricca di successi, Un posto al sole tornerà su Rai 3 il 26 agosto con nuove trame ricche di colpi di scena.

Tra le sorprese più attese ci sarà l'ingresso di un attore molto famoso e apprezzato dal pubblico di cui però non si sa ancora il nome. Insieme a lui, torneranno a far parte del cast fisso due interpreti che si erano allontanate per qualche mese per una bellissima motivazione: entrambe sono diventate mamme. Valentina Pace, che presta il volto a Elena Giordano, ha già ripreso a recitare prima della pausa e si rivedrà nelle puntate di settembre.

Per rivedere Ilenia Lazzarin, alias Viola Bruni, sarà necessario attendere fino ad ottobre. Per entrambe si prospetta un ritorno a Napoli dopo il lungo periodo trascorso rispettivamente a Londra e Torino. Non è noto se per i due personaggi saranno previste trame e storie d'amore completamente nuove.