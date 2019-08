La scoperta della vera identità di Phoebe Forrester non ha affatto concluso la lunga storyline che tiene banco nelle puntate americane di Beautiful fin dall'inizio del 2019. Al contrario: sono ancora molti i colpi di scena in agguato, che riguarderanno i vari personaggi coinvolti in questa vicenda. Uno di essi è senza dubbio Thomas Forrester, fuggito dopo aver tentato in ogni modo di fermare la confessione di Liam.

Anche nelle prossime puntate, il figlio di Ridge continuerà a tramare alle spalle di Hope, pensando ad una strategia per non perderla. Il fatto lo spingerà a chiamare in causa ancora il suo amico Vincent, lo stesso che gli aveva consegnato la droga poi assunta da Liam. Ma le novità riguardanti Thomas non si limiteranno a questo, come si evince dalle prime criptiche anticipazioni relative alla settimana successiva ovvero il periodo dal 19 al 23 agosto. Proprio in tali puntate, Brooke non potrà nascondere la sua preoccupazione per le sorti della figlia.

Beautiful anticipazioni: la corsa contro il tempo di Brooke

Secondo quanto riportano le anticipazioni di Beautiful relative alla settimana del 19 agosto, Thomas diventerà furioso quando scoprirà il piano di Hope per il futuro. Sebbene non si precisi quale sia il progetto in questione, tutto fa pensare all'annullamento del matrimonio celebrato solo qualche giorno prima con il figlio di Ridge. Tale unione non è mai stata consumata, motivo per cui la Logan potrebbe ottenere velocemente i documenti ufficiali per porre fine a tale legame.

La rabbia del rampollo Forrester sembrerebbe destinata a degenerare molto velocemente, dato che poco dopo Brooke darà vita ad una corsa contro il tempo per salvare Hope da Thomas. Dovrà, dunque, fermare un rapimento vero e proprio o ci sarà sotto dell'altro? In attesa di scoprirlo, la madre di Beth avrà finalmente le idee chiare sui suoi sentimenti e confesserà a Liam di non avere mai smesso di amarlo, sognando quindi un futuro insieme a lui.

Trame Beautiful: Hope e Ridge vogliono giustizia

Le trame americane di Beautiful dal 19 al 23 agosto si concentrano anche su un'altra vicenda degna di nota e comunque legata alla storyline di Beth. Dopo avere confessato di essersi finta la madre biologica di Phoebe in cambio di una grossa cifra di denaro, Flo Fulton dovrà fare i conti con la rabbia delle famiglie Logan e Forrester. Ridge e Hope saranno i più delusi da lei mentre Brooke rivolgerà la sua ira soprattutto nei confronti di Shauna, la madre di Flo.

Il passo verso l'arresto, o quanto meno l'apertura delle indagini, dovrebbe quindi essere breve. Le anticipazioni, infatti, rivelano che Hope e Ridge si assicureranno che Flo paghi per il suo tradimento. E considerando che il detective Sanchez entrerà in scena proprio nelle puntate di tale settimana, sembra certo che la Fulton rischi molto presto di finire in carcere.