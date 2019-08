Si sta per aprire la stagione più difficile e controversa della storia di Uomini e donne. Lo storico dating show condotto da Maria De Filippi continua ad essere al centro di numerose polemiche che mettono in discussione la credibilità dello stesso. Tutto ha avuto inizio quando Mario Serpa ha criticato le vacanze trascorse da Claudio Sona con alcuni autori del programma e successivamente la polemica si è spostata verso Teresa Cilia.

Quest'ultima ha chiamato in causa il comportamento di Raffaella Mennoia che, a suo dire, sarebbe stata a conoscenza di possibili fidanzamenti dei tronisti mentre partecipavano al programma. Proprio la Cilia, che aveva annunciato il desiderio di pubblicare le prove di queste insinuazioni, si è resa protagonista di un passo indietro. Stando a quanto lasciato intendere da Salvatore Di Carlo, l'ex tronista sarebbe stata diffidata, decisione che non sembra essere gradita dai telespettatori del programma. E lo stesso destino sembra sia stato riservato a Mario Serpa.

Il pubblico di Uomini e donne pretende chiarezza

Dal giorno in cui si è scatenata la polemica intorno a Uomini e donne, alcuni ex protagonisti del programma hanno annunciato di essere pronti a rilanciare le prove relative alle loro dichiarazioni. È questo il caso di Teresa Cilia che, nonostante la smentita della redazione, dovrebbe essere stata diffidata legalmente. Per questo motivo, la siciliana avrebbe evitato di aggiungere ulteriori dettagli sulla questione.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Anticipazioni Tv

Tale passo indietro non risulta affatto gradito al pubblico del dating show di Maria De Filippi, che sui social network continua a pretendere chiarezza. In vista della nuova stagione, che si aprirà ufficialmente su Canale 5 il 16 settembre, i fan desiderano ottenere le risposte promesse su possibili fidanzamenti conosciuti dalla redazione. Non solo: anche le troniste della scorsa stagione, ovvero Giulia Cavaglià e Angela Nasti, hanno scatenato sospetti a causa della loro rottura-lampo, avvenuta poche settimane dopo la scelta.

Erano davvero alla ricerca dell'amore o solo della visibilità mediatica? La richiesta del pubblico, a tal proposito, è quella di sapere la verità e di conoscere nella prossima stagione dei tronisti veri, non i soliti volti già noti dal pubblico in qualità di corteggiatori o di ex protagonisti di Temptation Island.

Possibili azioni legali contro Mario Serpa

In attesa di scoprire gli ulteriori sviluppi del caso in merito a Teresa Cilia e alle prove in suo possesso, anche un altro ex protagonista di Uomini e donne potrebbe essere chiamato a rispondere direttamente in tribunale.

Le accuse di Mario Serpa non sono piaciute al suo ex Claudio Sona che, dopo avere smentito le parole del suo ex, ha lasciato intendere di voler ricorrere alle sedi opportune. In una recente Instagram Story, infatti, ha dichiarato: "Ognuno sceglie a chi credere, la verità che più fa comodo, rendendo conto solo alla propria coscienza. Io ho la mia, la difendo nelle sedi opportune e non con attacchi personali che finirebbero soltanto per sminuire me come persona".