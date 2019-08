Simona Ventura, nella giornata di venerdì 16 agosto, è intervenuta in difesa del programma di Maria De Filippi Uomini e donne, nonostante da qualche mese abbia lasciato Mediaset per tornare ad essere uno dei volti di punta della Rai. L'ex moglie di Stefano Bettarini, che evidentemente è rimasta legata alla collega lombarda che le ha permesso di tornare alla televisione generalista dopo la parentesi a Sky, affidandole alcuni format targati Fascino, ha rilasciato un commento in calce ad un post condiviso su Instagram da Michele Perna, autore e redattore del dating-show di Canale 5.

Il collaboratore della De Filippi, intervenendo sui recenti attacchi subiti da Uomini e Donne, ha scritto: "Gentaglia, solo gentaglia che non sa apprezzare il lavoro degli altri". Simona Ventura ha deciso di esprimere il suo parere, commentando il post e manifestando, di fatto, il suo pieno appoggio alla redazione del programma con le seguenti parole: "Non fa una piega. Io sono con voi".

Tanti messaggi di solidarietà a Uomini e Donne

In queste settimane sono piovute delle critiche piuttosto pesanti sullo staff di Uomini e Donne da parte di alcuni ex volti noti della trasmissione.

Stando ad alcune indiscrezioni, sembra addirittura che lo scontro possa finire in tribunale, giacché sarebbero stati contattati degli avvocati per valutare se ci sarebbero o meno gli estremi per adire le vie legali.

Tra coloro che si sono schierati dalla parte del dating-show di Maria De Filippi, si segnalano Giulia De Lellis e Karina Cascella, ed anche gli ex tronisti Teresa Langella e Lorenzo Riccardi.

A questi si è unito anche l'ex concorrente di Temptation Island, Francesco Chiofalo, il quale è intervenuto soprattutto in difesa della professionalità e serietà di Raffaella Mennoia. Quest'ultima, infatti, è finita spesso nel mirino di alcuni ex personaggi del programma pomeridiano di Canale 5 (Mario Serpa e Teresa Cilia su tutti) che non hanno risparmiato parole dure nei suoi confronti.

Rudy Zerbi: 'Le polemiche sono un pretestuoso tentativo di ricerca di popolarità'

Tra i personaggi televisivi che hanno deciso di difendere a spada tratta Uomini e Donne si evidenzia anche un recente intervento di Rudy Zerbi. Quest'ultimo, dopo aver ricordato che lavora ormai da dieci anni nella redazione della trasmissione, seppur con toni pacati ha voluto respingere al mittente tutte le accuse delle ultime settimane, sottolineando la veridicità del format, parlando di "polemiche pretestuose".

Secondo l'insegnante di canto di Amici, il pubblico vuole vedere persone vere alla ricerca di sentimenti reali. Di conseguenza, lo staff di Uomini e Donne punta sempre a selezionare dei protagonisti che cercano veramente l'amore, ma può capitare che in alcuni casi si cada nel tranello di chi vuole approdare dinanzi alle telecamere solo per ottenere visibilità e fama. Infine, in merito alle recenti accuse, Zerbi ha ricordato che si tratta di un tentativo di ricerca di popolarità destinato a "durare quanto un ghiacciolo dimenticato al sole".