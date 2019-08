Prosegue l'appuntamento con la soap opera tedesca Tempesta d'amore, che, come al solito, offrirà nuovi colpi di scena. Le anticipazioni degli episodi che partiranno da lunedì 19, fino ad arrivare a sabato 24 agosto, sottolineano che Robert comincerà a pensare all'inizio del processo. L'uomo si dimostrerà ottimista rispetto al verdetto finale, soprattutto perché con se ha il supporto della famiglia.

Lo chef, però, comprenderà di essersi sbagliato riguardo alle proprie valutazioni e la situazione prenderà una piega inaspettata.

Joshua litigherà con Denise, ma il ragazzo vorrà chiarire la questione con la sorella di Annabelle: la figlia di Christoph, nonostante le scuse che arriveranno dal parte del ragazzo, vorrà allontanarsi dal Winter. Natascha spingerà Andrè a consegnare il denaro al proprio posto per non presentarsi all'incontro. La vicenda procederà nel modo previsto, ma i piani potrebbero saltare per via della lite tra Jessica e Nadine.

Xenia incontra Denise in ospedale: la ragazza non riesce a dimenticare il trauma del sequestro

Fabien si impegnerà a racimolare i soldi che gli servono facendo delle partite a poker, ma Tobias vorrà fargli cambiare idea con l'intento di convincerlo a desistere dalla sua intenzione. Denise dovrà fare i conti con una lettera che la manderà in crisi, per questo motivo Hildegard e Joshua, resesi conto del malessere della Saalfeld, si prenderanno cura di lei.

Tobias dovrà prendere una decisione che potrebbe cambiargli la vita e potrà godere del supporto di Boris che gli darà la spinta giusta per giungere a una conclusione. Si avvicinerà un giorno importante per Jessica che affronterà il secondo esame come estetista e Tina (Christin Balogh) si offrirà come cavia, ma la situazione potrebbe sfuggire di mano. Xenia si ferirà in carcere e verrà ricoverata in ospedale dove avrà un incontro casuale con Denise: quest'ultima non riuscirà a dimenticare il trauma del sequestro e il colpo di arma da fuoco che l'ha fatta lottare tra la vita e la morte.

I sospetti di Michael nei confronti del figlio Fabien

Christoph vorrà evitare che Werner possa mettere le mani sulle azioni della moglie, ma non sarà facile fermare il rivale. Michael perderà il telefono e dopo aver visto il figlio in possesso di una somma ingente di denaro, pensa che il "ladro" possa essere lui. Il ragazzo, però, potrebbe essere innocente e o sospetti cadono su Xenia. Boris farà le sue valutazioni e riterrà giusto concludere il rapporto con il datore di lavoro presentando le dimissioni a Christoph (Dieter Bach).

La reazione dell'albergatore si mostrerà inaspettata, mentre Denise (Helen Barke) rimarrà sconvolta dopo aver avuto un incontro con Xenia.