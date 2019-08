Lunedì 29 luglio si è conclusa l'ultima edizione di Temptation Island che ha riscosso ottimi risultati in termini di ascolti e abbiamo potuto conoscere così le decisioni finali di tutte le sei coppie che hanno partecipato al reality di Canale 5. Ancora una volta è stato Filippo Bisciglia a guidare sapientemente il racconto nei sentimenti e a supportare le coppie durante il delicato momento del falò di confronto in cui, dopo 21 lunghi giorni di separazione, gli innamorati si riuniscono, tornano a guardarsi negli occhi e decidono se uscire insieme dal programma più forti di prima oppure separarsi per sempre.

Temptation Island: gli implacabili falò di confronto che fanno strage di coppie

Al termine di questa edizione di Temptation Island solo una coppia ha dimostrato di voler uscire insieme dal programma: si tratta della burrascosa coppia formata da David e Cristina, nata solo qualche mese prima nel Trono Over di Uomini e Donne. Nonostante Cristina avesse legato con il tentatore Sammy all'interno del villaggio, le parole del suo fidanzato David l'hanno convinta ad uscire dal villaggio insieme a lui, per le altre coppie invece l'esito non è stato altrettanto positivo.

Nunzia e Arcangelo: i due erano fidanzati da 13 anni quando hanno deciso di testare il loro rapporto e mettersi in gioco all'interno di Temptation Island, una coppia solida, in grado di superare le tentazioni e uscire insieme. Ma qualcosa è cambiato perché Arcangelo non ha saputo resistere al fascino di una delle tentatrici e ha spiazzato tutti baciandola. Di fronte a tale comportamento Nunzia ha richiesto il falò di confronto e ha deciso di uscire separata da quello che considerava l'amore della sua vita, ma proprio il forte sentimento da lei nutrito l'ha spinta dopo soli 3 giorni a voler incontrare di nuovo il suo ex fidanzato e questa volta cercare di ricucire il loro rapporto.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Temptation Island Maria De Filippi

Questa volta però è stato proprio Arcangelo a voler mettere la parola fine alla loro relazione.

Ilaria e Massimo: i due stavano insieme da due anni e mezzo, alle spalle una convivenza iniziata forse troppo presto, una fidanzata molto innamorata e un fidanzato forse un po' troppo libertino. Massimo ha dimostrato fin da subito di volersi godere questa nuova esperienza legando dapprima con la single Federica Lepanto (ex Grande Fratello) e poi con la single Elena.

Al contrario, nel villaggio delle fidanzate, Ilaria si è dimostrata più riflessiva e anche sofferente nel vedere il comportamento del suo fidanzato Massimo, forse proprio questo è stato il motivo che l'ha spinta a cercare conforto nel single Javier, scatenando la gelosia nel suo fidanzato Massimo. Al falò di confronto Massimo si è detto innamorato della sua fidanza e desideroso di uscire con lei dal programma, ma nonostante questo Ilaria non ha ceduto e ha scelto di uscire da sola.

Katia e Vittorio: partecipano al programma per vedere quanto forte fosse l'amore di Katia nei confronti di Vittorio. Una volta separati Katia ha subito dimostrato di non sentire la mancanza del suo fidanzando e di volersi divertire insieme ai single, mentre Vittorio, se in un primo momento era rimasto chiuso in se stesso, vedendo questi comportamenti ha deciso di aprirsi alla conoscenza della single Vanessa.

Al falò di confronto Vittorio ha deciso di uscire senza Katia, e ha voluto subito incontrare la single Vanessa ribadendole l'interesse nei suoi confronti. Jessica e Andrea: la coppia entrava a Temptation Island dopo aver annullato il matrimonio che dovevano celebrare in queste settimane. All'interno del villaggio Jessica ha subito legato con il single Alessandro, mentre il suo fidanzato assisteva sofferente all'interesse che stava nascendo tra i due. Anche in questo caso il falò di confronto anticipato richiesto da Andrea è stato fatale: Andrea è tornato a casa da solo, mentre Jessica in compagnia di Alessandro.

Sabrina e Nicola: lei 42 anni, lui 12 in meno, nonostante la coppia apparisse molto solida, Sabrina all'interno del villaggio è legata particolarmente al single Giulio (ex corteggiatore di Giulia Cavagliá), mentre nel villaggio dei fidanzati Nicola si è avvicinato molto alla tentatrice Maddalena. Al falò di confronto è Nicola a prendere la decisione di separarsi da Sabrina, nonostante il forte sentimento che li legasse.

Le coppie un mese dopo: quali sono tornate insieme e quali no

Martedì 30 luglio, è andato in onda lo speciale di Temptation Island, nel quale le sei coppie si sono raccontate e hanno svelato al pubblico cosa è successo a un mese di distanza dalla fine del programma.

I primi a raccontarsi sono stati Jessica e Andrea, che hanno confermato la decisione presa al falò di confronto. Andrea è apparso ancora sofferente per la fine della relazione, mentre Jessica ha potuto rincontrare a sorpresa il single Alessandro. Dopodiché è stata la volta di Nunzia e Arcangelo: i due hanno mantenuto la decisione presa al falò e Nunzia è apparsa rinata, decisa e desiderosa di conoscere di più se stessa e amarsi. Katia e Vittorio: anche loro hanno deciso di non tornare insieme e Vittorio sta continuando a frequentare Vanessa, la single per cui aveva provato un forte interesse all'interno del villaggio. Katia, invece, ha confessato di sentire la mancanza del suo ex fidanzato.

Anche Ilaria è rimasta fedele alla sua decisione e ha scelto di non tornare insieme a Massimo, nonostante lui abbia ammesso di sentire la mancanza della sua ex fidanzata in ogni momento della giornata. Ad aver cambiato idea, invece, sono stati Cristina e David che si sono lasciati subito dopo il falò di confronto mentre Nicola e Sabrina sono tornati insieme: il sentimento che li legava era più forte di ciò che al falò di confronto li aveva divisi.

A settembre Temptation Island VIP

Al termine di questa edizione di Temptation Island il bilancio per le coppie è stato decisamente negativo: solo una coppia è riuscita a sopravvivere indenne alle tentazioni, mentre tutte le altre si sono divise. Anche per quest'anno il viaggio nei sentimenti volge al termine, ma a settembre avremo la possibilità di vedere come reagiranno le coppie vip di fronte alle tentazioni.