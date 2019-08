Ci sono molte novità all'interno della longeva soap opera di Rai tre, 'Un posto al sole' che riesce a tenere alta l'attenzione dei telespettatori. L'attrice Valentina Pace è stata protagonista di una recente intervista, dove ha avuto modo di porre l'accento sulla possibilità di un suo ritorno. Le dichiarazioni rilasciate dall'interprete hanno fatto intendere che la Pace tornerà in breve tempo sul set di Un posto al sole.

Il pubblico ha sentito l'assenza del personaggio di Elena nel corso di questi mesi e il motivo è stato dovuto alla nascita della seconda figlia, il cui nome è Matilde. L'attrice sulla sua pagina di Instagram ha reso partecipi i fan del momento di felicità con la sua famiglia.

Le foto e i video pubblicati sui social dall'attrice

Il post pubblicato dalla Pace sottolinea quanto sia legata ai suoi affetti più cari e nella giornata di ieri l'attrice ha postato una foto che vede insieme il marito e la figlia: "Belli loro come si baciano".

Valentina Pace ha dovuto lasciare la soap opera per via della gravidanza ma la storyline, incentrata sul rapporto tra Elena e Valerio, ha fatto capire che si trattava di un arrivederci. La storia d'amore tra la figlia di Marina (Nina Soldano) e il dottor Viscardi è stata intrisa di ostacoli e la madre di Alice ha deciso di concludere la relazione con l'uomo. Questa tematica si è conclusa con la decisione di Elena di lasciare la città di Napoli per trasferirsi a Londra, ospite del fratello Lorenzo.

Il ritorno di Elena nella città di Napoli

Recentemente l'attrice è apparsa nei video pubblicati sui social per porre l'accento sulla chiusura di Un posto al sole. Tale retroscena evidenzia che la Pace è tornata a lavorare sul set della soap opera. Nelle prossime puntate Elena Giordano tornerà da Londra e si troverà alle prese con nuove sorprese che le riserverà il destino. La madre di Alice (Fabiola Balestriere) sarà chiamata a dimenticare Valerio con l'intento di ricominciare una nuova vita.

La donna dovrebbe ritornare a Napoli in compagnia della figlia ma non ci sono delle anticipazioni in merito alle vicende riguardanti la Giordano junior.

La pausa estiva di due settimane

Marina, dal canto suo sarà impegnata a occuparsi delle condizioni di salute del padre e vorrà trovare le prove per scagionare Arturo dalle accuse risalenti a una vicenda di molti anni prima. Uno dei motivi del ritorno di Elena potrebbe essere dovuto alla volontà del nonno desideroso di evitare che Marina rimanga in solitudine.

Nel frattempo la soap opera Un posto al sole va in vacanza e ci sarà una pausa estiva di due settimane, dal 12 al 25 agosto. Infine non si tratta dell'unico ritorno in quanto ci sarà la presenza di Ilenia Lazzarin che veste i panni di Viola.