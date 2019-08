È un momento d'oro per l'attore Francesco Arca, il quale, nella prossima stagione televisiva, sarà protagonista di due fiction: "L'isola di Pietro 3" in onda su Canale 5 e "La vita promessa 2", che verrò trasmessa prossimamente su Rai Uno. Proprio ieri, in Sardegna, si sono concluse le riprese della fiction targata Mediaset, che vede come protagonista principale Gianni Morandi.

Francesco Arca sarà tra i protagonisti de 'L'Isola di Pietro 3'

Tra settembre e ottobre tornerà su Canale5 "L'isola di Pietro", fiction giunta alla sua terza stagione, che nel corso degli anni ha riscosso ottimi risultati e apprezzamenti da parte del pubblico.

Il protagonista assoluto sin dalla prima serie è Gianni Morandi, che nella fiction interpreta il ruolo del medico pediatra nell'isola di Carloforte, in Sardegna, Pietro Sereni. Accanto a lui torneranno Chiara Baschetti nel ruolo di Elena, ovvero la poliziotta figlia di Gianni Morandi; Alma Noce, che interpreta Caterina, la figlia di Elena e del vicequestore Alessandro Ferras, ed Erasmo Genzini, nel ruolo di Diego, fidanzato di Caterina.

Non tornerà invece Michele Rosiello, che nelle prime due stagioni della fiction interpretava il vicequestore Alessandro Ferras ed è proprio al posto di Rosiello che entrerà nella fiction Francesco Arca, il quale vestirà il ruolo del nuovo commissario Valerio Ruggeri, arrivato a Carloforte da Milano portando con sé un grande segreto. Ancora non si sa molto di questo nuovo personaggio interpretato dall'attore, ma molto probabilmente lavorerà fianco a fianco con Elena all'interno del commissariato e tra i due potrebbe nascere un nuovo amore; senza dimenticare, però, che nella prossima stagione Elena darà alla luce il figlio del vicequestore Alessandro Ferras.

Francesco Arca non sarà l'unica new entry all'interno della fiction di Canale 5: è previsto, infatti, anche l'arrivo di Francesca Chillemi, che nella fiction interpreterà la mamma di una ragazza coinvolta in un omicidio, e quello di Caterina Murino, anche lei madre di due ragazzi coinvolti nel giallo che si snoderà nel corso della fiction.

'La vita promessa 2': ritorna Francesco Arca

Dopo il grande successo ottenuto con la prima stagione, la Rai ha deciso di includere nel suo palinsesto la seconda stagione de "La vita promessa", che nella puntata finale aveva tenuto incollati di fronte al televisore più di sei milioni di telespettatori.

Anche questa volta a dirigere le riprese torneranno Simona Izzo e Ricky Tognazzi, mentre per quanto riguarda il cast è stata riconfermata la protagonista femminile Luisa Ranieri, a capo della famiglia Rizzo, e Francesco Arca, che nella prima serie interpretava il perfido campiere Vincenzo Spanó.

Durante la prima stagione il personaggio di Arca, un uomo violento che innamoratosi di Carmela (Luisa Ranieri).

e dopo essere stato respinto dalla donna, decide di impossessarsi con la forza della capofamiglia Rizzo costringendola a lasciare la Sicilia alla volta dell'America per mettere in salvo se stessa e i suoi figli. Anche in America però la donna non ha trovato pace, perché Spanó, determinato ad averla, la trova e le rende nuovamente la vita impossibile.

La coraggiosa donna riesce a ordire una trappola in cui il boss cade: il figlio della bella siciliana nella puntata finale della prima serie lo uccide, liberando così la donna dal suo carnefice.

Ma evidentemente qualcosa non è andato secondo i piani, perché Arca sta per tornare a vestire i panni del terribile Spanó nella seconda stagione, che questa volta sarà ancora più determinato a prendersi Carmela e a vendicarsi con il figlio della donna. Ad annunciarlo è stato lo stesso Arca tramite un post sul suo profilo Instagram. in cui indossava i panni del temuto boss. Per scoprire cosa accadrà realmente, però, i fan dovranno attendere il 2020, quando la fiction andrà in onda.