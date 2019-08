Beautiful, la soap americana ambientata a Los Angeles riserverà molti colpi di scena ai suoi affezionati telespettatori. Dalle trame americane, le anticipazioni parlano di un grave pericolo che incombe sulla famiglia Forrester e che porterà ad una tragedia.

Le trame americane parlano della situazione mentale di Thomas, sempre più preoccupante

Nelle puntate d'oltreoceano, Hope ha appena ritrovato sua figlia Beth che le era stata sottratta e data in adozione a Steffy.

I guai per la giovane, però, non sono affatto finiti perché non tutti saranno felici di questo ricongiungimento familiare.

Thomas infatti, il ragazzo che ha deciso di sposare nel suo periodo buio, sapeva tutto, ma ha tenuto nascosta a Hope la verità per paura di perderla. Il ragazzo, infatti, ha una vera e propria ossessione per la giovane Logan, tanto che ha causato la morte di Emma per impedirle di rivelare qualcosa.

Adesso, però, tutti i segreti sono riaffiorati e per Thomas la battaglia sembra ormai persa.

Le anticipazioni americane di Beautiful dicono che Hope scoprirà anche che Thomas era a conoscenza della verità su sua figlia e capirà di aver avuto a che fare con un uomo malato e ossessionato, in grado di compiere qualsiasi sciocchezza. La Logan telefonerà a Thomas per comunicargli che il loro matrimonio è finito per sempre. Liam e Brooke saranno già consapevoli dei disturbi del ragazzo che lo porteranno a non mollare la presa così facilmente.

Brooke farà di tutto per salvare sua figlia dalle mani dell'ex marito

Hope comincerà la procedura per richiedere l'annullamento del suo matrimonio con Thomas e dell'adozione di Douglas, suo figlio. Intanto, il giovane Forrester proprio con il piccolo comincerà a dare i primi segni di un forte squilibrio, urlando contro di lui e incolpandolo in qualche modo di essere responsabile della fine del suo matrimonio.

Lo stato di salute mentale di Thomas peggiorerà e lui non riuscirà in alcun modo ad accettare la realtà dei fatti. Lo stilista deciderà di raggiungere Hope nella sua casa sulla scogliera, per convincerla a non tornare con Liam. Il solo pensiero di loro due insieme lo distrugge.

Nel frattempo, Brooke e Ridge si precipiteranno sul posto, consapevoli del grave pericolo che la ragazza correrà perché in quel momento sarà sola nella sua abitazione.

Thomas, fuori di sé, si convincerà che l'unico modo per separare Hope da Liam sia uccidere la giovane Logan. Brooke arriverà appena in tempo per salvare la vita di sua figlia, ma le anticipazioni parlano di una tragedia che si consumerà in quell'occasione. Sicuramente durante la colluttazione qualcuno avrà la peggio e potrebbe essere proprio la madre della ragazza.