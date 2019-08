A poco più di una settimana dal termine di Temptation Island, Sabrina e Nicola - l'unica delle sei coppie che non si è separata dopo il programma - continuano a far parlare di sé.

Durante i 21 giorni trascorsi in Sardegna, la Martinengo è stata molto criticata per aver instaurato fin dall'inizio un rapporto molto profondo con il tentatore Giulio, mentre Nicola, se in un primo momento era stato applaudito dal pubblico per aver deciso di lasciare la trasmissione da single, successivamente è stato bacchettato per essersi riavvicinato alla compagna.

Il ritorno di fiamma e il comportamento tenuto da Sabrina durante il reality show sono stati oggetto di copiose critiche da parte del popolo del web. Di recente, proprio la 42enne piemontese ha deciso di replicare ad ulteriori attacchi, lanciando anche una sorta di provocazione su un'ipotetica gravidanza.

Sabrina risponde alle critiche e lascia intendere che potrebbe avere un figlio con Nicola

Sabrina, stanca di leggere insulti sui social network, ha deciso di rispondere ad alcuni commenti poco ortodossi che le sono stati riservati su Instagram.

Ad esempio un utente ha attaccato la coppia, ricordando l'eccessiva differenza di età che intercorre tra i due (lei ha 12 anni più di lui) e aggiungendo che la Martinengo non potrà mai formare una vera famiglia con Nicola perché non potrà dargli la gioia di diventare padre.

A questo punto la diretta interessata ha replicato: "Chi ti ha detto che non gli darò un figlio? E se fossi già incinta? E per favore non parlare così.

In questo modo fai apparire Nicola come uno smidollato, cosa che non è".

Inevitabilmente la risposta di Sabrina ha scatenato il web e il mondo del Gossip che ha cominciato a chiedersi se la donna abbia voluto lanciare una sorta di provocazione, o se davvero sia già in dolce attesa. Al contempo, non si può escludere a priori che la coppia abbia davvero pensato di mettere al mondo un bebè dopo aver capito di essere unita da un sentimento indissolubile.

La nuova vita delle altre coppie

Se Nicola e Sabrina hanno voluto concedersi un'altra possibilità nonostante fossero usciti separati dal falò di confronto, ciò non è accaduto per le altre coppie di Temptation Island, tra le quali ricordiamo quelle formate da Ilaria e Massimo, Nunzia e Arcangelo, Katia e Vittorio. Questi concorrenti, dopo essersi detti addio al chiarimento finale, sono rimasti separati anche nella vita di tutti i giorni.

Intanto negli ultimi giorni i tre (ex) fidanzati sono stati avvistati insieme a Riccione, in compagnia anche di alcune tentatrici che hanno conosciuto nel villaggio sardo durante il programma. Come mostrano le Instagram Stories e le foto pubblicate sui rispettivi profili Instagram, Massimo, Arcangelo e Vittorio si sono concessi qualche giorno di divertimento tra spiaggia e feste.

Anche tra Ilaria, Katia e Nunzia sembra essere nato un sincero legame di amicizia: di recente, infatti, sono state viste insieme a Roma - la città natale di Ilaria - intente a fare una passeggiata e a ritagliarsi qualche momento dedicato allo shopping.

Anche loro non hanno mancato di pubblicare tutto sui rispettivi profili Instagram.

Jessica, Sabrina e Cristina sono andate al mare insieme con la voglia di viversi anche al di fuori del programma televisivo, continuando a coltivare la bella amicizia nata proprio a Temptation Island.