Le anticipazioni dell'episodio numero 5315 della longeva soap opera di Rai tre, 'Un posto al sole' che verrà trasmesso venerdì 9 agosto alle ore 20:45, svelano che al centro delle trame ci sarà il personaggio di Patrizio. Il figlio di Raffaele si mostrerà contento del nuovo lavoro come chef nello chartering del dottor Ferri e deciderà di parlare con il padre di Filippo.

La proposta fatta da Patrizio al dottor Ferri

Il Giordano junior sarà soddisfatto dei risultati ottenuti e, nonostante le incomprensioni, farà una richiesta a Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) impegnandosi per convincere il datore di lavoro.

Il cuoco vorrà permettere soprattutto agli amici e ai parenti del palazzo di trascorrere una giornata speciale in barca. Un altro capitolo di 'Un posto al sole' riguarda il personaggio di Alex che si ritroverà a vivere un momento di complicità con la sorella, con la quale ha iniziato la convivenza alla terrazza.

Il giovane Del Bue diviso tra due amori

Mia e Alessandra si ritroveranno a vivere un momento di vicinanza per superare l'assenza della madre, costretta a lasciare la città di Napoli.

Inoltre la bambina potrà far leva sulle attenzioni di Andrea e Arianna che le faranno dimenticare i problemi. Mia sarà contenta di passare del tempo in compagnia dei due coniugi. Vittorio, dal canto suo, sarà dispiaciuto per il suo momento di crisi nel rapporto con Alex e continuerà ad essere diviso tra due donne. Il figlio di Guido (Germano Bellavia) sarà stanco di questa situazione.

Alberto è intenzionato a liberarsi della presenza di Marina Giordano

Il giovane Del Bue arriverà ad una decisione definitiva in quanto si deciderà a scegliere tra le due ragazze, pensando di aver fatto le dovute valutazioni del caso.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Vittorio porrà fine, così, alla scomoda situazione. Il dottor Palladini continuerà a prendersi gioco della cameriera Clara che non nasconderà di essere stanca dell'atteggiamento dell'imprenditore. La colf si renderà conto della malafede dell'avvocato che non è veramente innamorato di lei: la giovane donna rimarrà vittima di un equivoco con il Palladini, l'avvocato ferirà la ragazza nei sentimenti.

Clara comprenderà che Alberto si è servito della sua bellezza per condurre in porto i propri affari. Alberto ha voluto sfruttare questa situazione a proprio vantaggio organizzando un piano ai danni di Marina Giordano per toglierle ogni potere. Nel precedente appuntamento numero 5314 di 'Un posto al sole', Alessandra ha vissuto un momento di crisi, pensando di non essere capace di gestire l'intera situazione.

Alberto ha scoperto che il giardiniere è il padre di Marina e, così, ha intenzione di sfruttare la vicenda a proprio vantaggio. Cerruti, dal canto suo, è depresso dopo essersi lasciato sfuggire l'uomo dei suoi sogni.