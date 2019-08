Ha concluso le vacanze estive da pochi giorni ma è già tempo di una variazione di palinsesto per Un posto al sole. I telespettatori della storica soap partenopea, infatti, oggi 29 agosto resteranno sorpresi negativamente a causa della sua assenza sugli schermi di Rai 3. Al suo posto verrà trasmessa la partita di pallavolo femminile, valevole per i Campionati Europei 2019 che esordirà a partire dalle ore 20:20 circa.

Ma per una "cattiva notizia" che arriva, ce n'è anche una buona per gli appassionati della longeva serie, giunta ormai alla sua 24° stagione. La Rai ha infatti deciso di recuperare subito lo spazio perso nella giornata di giovedì, facendo in modo che le trame settimanali non subiscano nessun tipo di rallentamento. Sarà, quindi, possibile assistere subito alla sentenza del processo a Manlio Picardi per le violenze alla moglie Adele.

Doppio episodio di Un posto al sole venerdì

Brutte sorprese dunque per i telespettatori di Un posto al sole che oggi, giovedì 29 agosto, vedranno cancellata la loro soap preferita. Nello stesso orario, infatti, troveranno spazio sulla terza rete Rai i Campionati Europei femminili di pallavolo e più precisamente la partita tra Italia e Polonia, con la telecronaca di Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta.

Per recuperare la puntata persa il giovedì, Rai 3 ha deciso comunque di correre subito ai ripari. Venerdì 30 agosto, infatti, andrà subito in onda un doppio episodio della serie partenopea che comincerà eccezionalmente a partire dalle ore 20:20 (per tale ragione, nella stessa data non sarà trasmesso 'Voxpopuli') e si concluderà alle ore 21:20.

Al momento non sono previste variazioni di palinsesto per la prima settimana di settembre ma non sono escluse ulteriori novità, in particolare nel caso in cui la Nazionale italiana di pallavolo dovesse proseguire (come appare probabile) il suo percorso agli Europei.

Trame Un posto al sole: la conclusione del processo Picardi

Nonostante il giorno di attesa in più, Un posto al sole tornerà dunque su Rai 3 venerdì 30 agosto con una maxi puntata della durata di un'ora.

In essa il processo Picardi giungerà al termine e le persone coinvolte vivranno ore di ansia, in attesa della sentenza. La più scossa sarà Adele, che potrà contare sull'appoggio della figlia Susanna oltre che dei consuoceri Giulia e Renato.

Quest'ultimo, in particolare, continuerà a trascurare Nadia che vivrà la nuova situazione con grande insofferenza.

Nel frattempo Alex ripercorrerà i momenti più delicati della sua infanzia mentre Vittorio sarà ancora indeciso sulla scelta da fare. Filippo e Serena faranno ritorno a Napoli dopo le vacanze, trovando Roberto Ferri pronto a riprendere con la nuova attività di famiglia. Il comportamento di Cerruti con Michele verrà frainteso da Tiziano.

Il vigile, infatti, avrà occhi soltanto per la sua nuova fiamma.